Не стоит ждать благоприятного прогноза для курса рубля

«Известия» сообщают, что аналитики прогнозируют курс национальной валюты на отметке 70 рублей за американский доллар и 85 рублей за евро. Однако, по мнению экспертов, такое возможно только в благоприятных условиях.

Всё же такое развитие событий крайне маловероятно в связи с давлением различных российских и зарубежных факторов. Так, например, цены на нефть за рубежом и санкции стран Запада оказывают непосредственное давление на курс рубля. К тому же, на курс национальной валюты России может повлиять избирательный процесс в Соединённых Штатах Америки. В связи с этим, благоприятный прогноз маловероятен.