Налоговый вычет на детей поднимут в три раза

В России размер налогового вычета на детей планируют увеличить примерно в три раза. Об этом стало известно после выступления члена комитета Госдумы по бюджету и налогам. Евгений Фёдоров выступил с соответствующей инициативой.

Пока что для россиян размер налогового вычета на первого и второго ребёнка по 1,4 тыс. рублей на каждого. Для многодетных семей — по 3 тыс. рублей на третьего ребёнка и каждого последующего. По новой инициативе эти вычеты могут подняться до 4 и 8 тысяч рублей соответственно.