В России стало можно банкротить без суда

С 1 сентября 2020 года в России вступают в силу поправки в закон «О банкротстве» (127-ФЗ). Благодаря нововведениям, должники смогут освобождаться от непосильных обязательств во внесудебном порядке, если сумма задолженности составляет не менее 50 тысыяч рублей и не превышает 500 тысяч рублей без учета штрафов, пени, процентов за просрочку платежа и прочих имущественных или финансовых санкций. В Минэкономразвития считают, что закон позволит гражданам освободиться от непосильных долгов.

теперь при соблюдении ряда условий клиенты банков и МФО, физлица и индивидуальные предприниматели, могут рассчитывать на списание кредитов без суда: для этого им нужно будет обратиться в многофункциональные центры (МФЦ) по месту жительства. Процедура будет бесплатной, поэтому законодатели позиционировали ее как упрощенное банкротство.

Участие в процессе профессиональных участников рынка — арбитражных управляющих — полностью исключено. В заявлении на собственное банкротство гражданин должен перечислить всех известных ему кредиторов. Сотрудники МФЦ в течение одного рабочего дня со дня получения заявления проверят наличие сведений о возвращении исполнительного документа взыскателю, а также отсутствие сведений о ведении иных исполнительных производств. После проверки уведомление о начале процедуры размещается в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве и с этого момента гражданин освобождается от штрафов и пени. Однако, в этот период не сможет брать кредиты, получать займы или быть поручителем: кредиторы могут подать заявление о введении в отношении гражданина общей процедуры банкротства.

Через 6 месяцев внесудебная процедура банкротства завершается, а гражданин освобождается от долгов, которые были указаны в его заявлении. Повторно воспользоваться процедурой внесудебного банкротства можно только через 10 лет.