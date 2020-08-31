В России растет спрос на кредитные карты

Сотрудники Бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс» в понедельник 31 августа сообщили, что по статистике доля граждан, использующих кредитные карты, увеличилась и достигла исторического максимума. По данным компании, россияне стали чаще тратить деньги с кредитных карт уже в первый месяц после их получения: в июле уровень утилизации лимита (совершение покупки или получение средств в банкомате) вырос на 14 процентных пунктов, до 68%. Это рекордная величина с августа 2015 года, за весь период расчета показателя.

Сейчас доля клиентов, которые сразу прибегают к средствам кредитных карт, составляет 70%, что является рекордным показателем. Эксперты отмечают, что использовать кредитные карты стали как заемщики с небольшим доходом, которым исходно устанавливают минимальные лимиты, так и более состоятельные. Гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин заявил, что рост уровня утилизации бывает следствием какой-либо маркетинговой активности кредиторов либо сезонным фактором, когда растет уровень операций по картам в связи с запланированными тратами по организации отпуска.