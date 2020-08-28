Собрать ребенка в школу стало дороже на 2%

В России собрать в школу первоклассника стало на 2% дороже, по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает Росстат. Так, в 2020 году стоимость набора первоклашки с учетом одежды, канцелярии, рюкзака и букета в среднем составила 21 тыс. рублей. Примечательно, что затраты на девочку на 5 тысяч рублей больше, чем на мальчика.

Статистическое ведомство сообщает в своем ежегодном отчете, что «тенденция последних лет — рост цен на предметы гардероба и канцелярские принадлежности ниже инфляции». Если сравнивать цены и растраты с июлем прошлого года, то набор первоклассника подорожал на 1,7%, а набор первоклассницы — на 1,1%. Так, набор для мальчика в среднем стоит 18,8 тыс. рублей, а для девочки — 23,2 тыс. рублей.

В итоге, средняя стоимость парадной формы по России для первоклассника составит 10,3 тыс. рублей, спортивной формы — почти 4 тыс. рублей, а канцелярских принадлежностей — 2,6 тыс. рублей. Рюкзак обойдется в среднем 2 тысячи, а букета из пяти цветов — 541 рубль.