Состояние Илона Маска превысило 100 миллиардов долларов

Информационное агентство Bloomberg сообщило, что основатель компаний Tesla и Space X Илон Маск на данный момент занимет четвертую строчку в рейтинге богатейших людей мира Bloomberg Billionaires Index (BBI). На данный момент личное состояние Илона Маска превышает 100 миллиардов долларов. Обогащение связано с ростом акций Tesla, которая занимается производством электромобилей, созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем. В понедельник 17 августа акции выросли на 11 процентов и принесли владельцу 7,8 миллиарда долларов. Напоминаем, что в июне акции производителя впервые в истории поднялись выше тысячи долларов: год назад стоимость одной ценной бумаги компании не превышала 260 долларов.

49-летний инженер и изобретатель на сегоняшний день уступает лишь основателю социальной сети «Фейсбук» Марку Цукербергу, Биллу Гейтсу, одному из основателей Microsoft и главе корпорации Amazon Джеффу Безосу, который уже три года остается самым богатым человеком на планете.