Эксперты рассказали, что делать с рублем

Дмитрий Ферапонтов, сотрудник кафедры банковского дела университета «Синергия», сообщил, что не видит оснований для значительного укрепления рубля в ближайшее время. При этом специалист уточнил, что это не повод менять рубли на валюту, поскольку покупать валюту для дальнейшей перепродажи уже поздно.

По словам экспертов, на данный момент европейская валюта находится на пике, а доллар США пик преодолел. В валюте сейчас рекомендуется держать лишь те сбережения, которые не планируется тратить в течение ближайших трех-пяти лет.

Официальный курс национальной валюты сейчас составляет 74,50 рублей за доллар. С начала года она подешевела более, чем на десять рублей, тем самым показав одно из сильнейших падений в 2020 году. По данным агентства Bloomberg в рейтинге развивающихся рынков рубль находится на 20 строке из 24. Ниже только валюты Аргентины, ЮАР, Турции и Бразилии.