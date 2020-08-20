Россиянам готовят очередную выплату в августе

Российские студенты, получающие пенсии по потере кормильца, теперь не обязаны обращаться в Пенсионный фонд для подтверждения факта обучения, как это было раннее. В августе они смогут автоматически получить выплату.

Речь идет о россиянах, которым исполнилось 18 лет. До 31 августа по умолчанию подразумевается, что они проходят обучение до 31 августа, отмечают в ПФР. Также сообщается, что будет продлено право на повышенную фиксированную выплату к пенсии для тех, у кого на иждивении находятся студенты, получающие пенсию по потере кормильца.

Подобные вопросы о продлении выплат учащимся или повышенной пенсии их родным и опекунам в территориальных органах Пенсионного фонда принимают и решают на основании данных, полученных из ВУЗов, а также полученных от работодателей.