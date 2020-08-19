На бирже Петербурга будут идти торги акциями BMW и Henkel

Петербургская биржа объявила, что с 21 августа с 10:00 до 18:35 по Москве инвесторам будут доступны акции некоторых компаний из Германии. Сообщается, что в числе компаний будут представлены автоконцерн BMW, фармацевтическая компания-гигант MERCK, производитель косметики и бытовой химии Henkel, а также бумаги Carl Zeiss Meditec — немецкого производителя офтальмологических устройств.

Через несколько месяцев будут представлены торги еще 47 немецких компаний.

На первом этапе инвесторам станут доступны ценные бумаги пяти эмитентов из Германии с общей рыночной капитализацией 123,98 млрд евро.

Евгений Сердюков, глава торговой площадки сообщил, что в дальнешем планирйется расширение географии инвестирования на другие европейские страны. Акции немецких компаний станут первыми европейскими бумагами, доступными на торгах Санкт-Петербургской биржи в евро. На данный момент в листинге 52 акции эмитентов из ФРГ, большая часть из которых станет доступна в течение ближайших двух месяцев.