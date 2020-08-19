Петербуржцы стали получать более 65 тысяч рублей

За последние 5 месяцев зарплата жителей Северной столицы выросла до 65,3 тыс. рублей, что гораздо выше среднего показателя по стране, который равен 43 тыс. рублей.

При этом в Петербурге ещё не все отрасли и городские предприятия вернулись к прежнему режиму работы. За время пандемии оборот розничной торговли снизился на 8,1%, а оборот общественного питания уменьшился на треть. На заседании правительства губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что итоговая ситуация зависит от темпов восстановления «экономической активности во втором полугодии».

Ранее стало известно, что средняя зарплата по городу за июнь для работников уровня «специалист» была равна 52,2 тысячам рублей.