В Петербурге начали проверку расходов Комитета по делам Арктики

Сспециалисты Контрольно-счетной палаты проверяют финансово-хозяйственную деятельность Комитета по делам Арктики в Смольном. Как пишет 78.ru, проверка проходит под начальством аудитора Егора Бушева.

Проверять будут расходы бюджетных средств в 2019-2021 годах.

За 2019 год комитет успел израсходовать более 97 млн руб. Большая часть этой суммы ушла на содержание самого комитета, а 30% - на развитие связей с арктическими регионами, например, научных, культурных и т.д.

В прошлом году комитет потратил лишь 80% выделенных ему 119 млн руб. Это самый низкий показатель среди структур Смольного.

Проверка КСП завершится в марте.