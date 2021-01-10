В РФ будут по-новому контролировать операции с наличкой

С 10 января в России вступили в силу поправки в федеральный закон, усиливающие контроль за операциями с наличными. Новые правила разъяснил ТАСС старший юрист налоговой практики юридической компании Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) LL Дмитрий Кириллов.

Теперь информация о снятии или зачислении наличных на сумму свыше 600 тыс. руб. будет передаваться в Росинформониторинг.

Под подозрительные попадают и почтовые переводы суммой более 100 тыс. руб., и возврат операторов связи более 100 тыс. руб.

Есть и послабления. Так, отменен обязательный контроль переводов средств за границу на счет или вклад анонимного владельца.

При приобретении недвижимости дороже 3 млн руб. россиянам придется отчитаться.

Таким образом власти пытаются бороться с теневыми финансовыми операциями.