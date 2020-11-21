Минфин РФ придумал для небогатых россиян игру "Не в деньгах счастье"

Минфин России советует гражданам играть в игру «Не в деньгах счастье». Как пишет РБК, это набор информационных материалов, которые разработало министерство, которые должны повысить финграмотность россиян.



Ведомство рекомендует к распространению материалов среди жителей 60 регионов. В эти материалы входят не только брошюры для чтения, но и настольная игра «Не в деньгах счастье».

В инструкции к игре указано, что она помогает отработать «навык определения жизненных целей и способов их достижения с использованием финансовых инструментов».

Играть в "настолку" можно взрослым и детям, начиная с 9 лет.

По мнению авторов, игра отражает современную действительность.

Отметим, что президент России Владимир Путин на виртуальном саммите G20 заявил, что пандемия коронавируса запустила системный экономический кризис, которого не было в мире со времен Великой депрессии.