Россияне накопили "под матрасами" рекордную сумму денег

Жители России и бизнес скопили наличные на 12,1 трлн рублей на фоне коронавируса. Об этом, как передает РИА Новости, заявил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Кэш на руках граждан рекордно увеличился за год - более чем на 28%, чего не было с 2012 года.

Осадчий подчеркнул, что основной вклад в прирост объема наличных был внесен в марте (рост 5,9% за месяц) и апреле (6,6%), когда началась пандемия коронавируса. Осенью процесс замедлился.

Эксперт отметил особо, что большая сумма наличности на руках у граждан создает инфляционные риски.



В сентябре сообщалось, что россияне перестали нести деньги в банки, а стали хранить «под матрасом» на фоне необычной ситуации в мире. За первое полугодие 2020 года граждане пополнили свои заначки на 2,15 трлн рублей.