Экономист пообещал россиянам девальвацию

Девальвация рубля - это неизбежное событие. Такое мнение выразил в программе "Точка зрения" известный российский экономист Михаил Делягин.

Он отметил, что на сегодня более 70% россиян имеют доходы ниже прожиточного минимума. Народ с таким достатком не может обеспечить федеральному и региональному бюджету устойчивые поступления средств (в виде налогов). Поэтому появляется проблема с наполнением казны, отметил Делягин.

Чтобы решить эту проблему, власти могут прибегнуть к девальвации рубля, чтобы не "влезать" в различные страховочные фонды, отметил экономист, добавив, что процесс уже запущен.

Он предупредил, что россиян ожидает "сгорание" накоплений и потеря покупательной способности.

Отметим, что власти Петербурга прибегали к "перекройке" бюджета из-за пандемии коронавируса - необходимо было больше средств выделять на медицину и поддержку бизнеса.