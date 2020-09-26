Эксперт: Не пробуйте самостоятельно достать карту из банкомата, если он ее "съел"

При застревании карты в банкомате нельзя доставать ее самостоятельно. Об этом "Прайму" рассказал генеральный директор компании «АТМ Альянс» Денис Кучаев.

По его совету, необходимо связаться с банком по номеру телефона, указанному на аппарате, "съевшем" карту.

Для получения карты без перевыпуска придется с паспортом прийти в банк.

Кучаев объяснил, что отсек, куда попадает карта, находится далеко от внешнего отверстия, достать ее самостоятельно при помощи подручных средств не получится. При попытке извлечь карту может сработать сигнализация, а это означает незаконные действия и попытку взлома банкомата. Таким образом, не имевший злых намерений клиент может стать обвиняемым по соответствующей статье Уголовного кодекса.