От резервного фонда Петербурга из 31 млрд рублей осталась лишь на треть

В резервном фонде Санкт-Петербурга на 23 сентября осталось около 10 млрд руб. из 31 млрд. Об этом сообщил председатель Комитета финансов Алексей Корабельников.

Текущая сумма будет потрачена только для закрытия первоочередных расходов.

В бюджете 2021 года в резервный фонд заложат 14 млрд руб.

В конце мая 2020 года в условиях пандемии коронавируса ЗакС Петербурга одобрил предложение губернатора Александра Беглова о снятии ограничения на размер городского резервного фонда. Ранее он составлял 3% от доходной части городского бюджета, то есть 10 млрд рублей. В мае фонд был увеличен до 31 млрд.

Средства из резервного фонда можно было расходовать без согласования с депутатами.