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В РФ протестируют новый способ списания денег - без подтверждения от их владельца

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© Фото: pixabay.com

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Новый способ безналичной оплаты могут ввести для квитанций ЖКХ, кредитов и др.

Российские банки опробуют вариант, когда деньги будут списывать напрямую со счета по запросу получателя. Об этом, как передает РБК, рассказала гендиректор Ассоциации «ФинТех» Татьяна Жаркова.

Она отметила, что этот способ безналичной оплаты может быть использован для оплаты ЖКХ, кредитов и других услуг.

Предполагается, что необходимость подтверждать перевод увеличивает комиссию, но в случае, если физлицо или компания оформят новое списание средств, перевод будет осуществлен напрямую между банками, и комиссия меньше.

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