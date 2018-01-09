Telegram создаст до конца года собственную криптовалюту

Telegram создаст собственную криптовалюту и проведет крупнейшее ICO в истории TON (Telegram Open Network) и криптовалюту Gram, пишет The Bell со ссылкой на TechCrunch.

Собственная криптовалюта позволит Telegram получить независимость от правительств и банков и монетизировать мессенджер. Система платежей будет работать прямо внутри Telegram, а TON обеспечит безопасность между всеми пользовательскими операциями.

Для разработки новых сервисов Telegram планирует провести ICO в марте. Перед размещением компания проведет предпродажу для крупных инвесторов на 500 млн долларов, минимальный порог инвестиций – 20 млн долларов.

Объем основного размещения планируется на уровне 3-5 млрд долларов. Токены будут продаваться за обычную валюту, а не за крипту, как это чаще всего бывает во время ICO.

Продаваться публично будет только 44% Gram: Telegram планирует оставить себе как минимум 52% криптовалюты для избежания спекуляций. Еще 4% новой криптовалюты зарезервируют для разработчиков мессенджера на ближайшие четыре года.