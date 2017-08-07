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Соло в летнюю ночь: как пловец Гордей Рябошлык попытался проплыть от Кронштадта до Питера и обратно

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© Фото: kavtoday.ru

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Пока мы спали ночью, пловец Гордей Рябошлык преодолевал суровые волны Финского залива. Вы только вдумайтесь: плыть 50 км в воде, температура которой не превышает +16 градусов. И это в такую погоду!

Соло и командные заплывы из Кронштадта в Петербург проводятся уже не первый год, но попытка сделать дубль была предпринята впервые. Старт заплыва был дан 4 августа в 1:15. Спустя восемь часов Гордей Рябошлык успешно, несмотря на ход против течения, прошел первую половину дистанции и вышел на берег Парка 300-летия Петербурга. После того, как была сделана отметка на берегу, Гордей приступил к прохождению второго этапа дистанции. Однако на пути обратно в 11:20 заплыв был прекращен по причине плохих погодных условий.

«Санкт-Петербург.ру» пообщался с Гордеем Рябошлык сразу после его выхода на берег.

Когда спортсмен Илья Николаев описывал предстоящий заплыв, он назвал вас «ультра-пловцом». Что это значит?

- В водных видах спорта дистанция больше 10 км считается «ультра». В беге то расстояние, что больше марафона длиной 42 км, – «ультра», а в плавании – больше 10 км. Это образно. Но есть такое негласное правило.

А короткие дистанции вы плаваете?

- Я выступал в составе команды на короткие дистанции – 1,5 км, Ironman, половина Ironman.

Вообще, я занимаюсь плаванием с трех лет. Имею разряд мастера спорта на короткой дистанции. Так получилось, что лет в 17-18 прекратил заниматься. Не то чтобы прекратил выступать на соревнованиях… профессионально свою жизнь со спортом не связал – не пошел работать тренером, не вступил в сборную страны. Несмотря на это для меня сейчас спорт – это не хобби, а часть жизни, которой посвящается огромное количество времени.

А чем вы занимаетесь вне спорта?

- Сейчас живу в Москве и веду семейный бизнес – занимаемся паркетными работами. А в Питер регулярно приезжаю на какие-либо старты. У меня к этому городу очень трепетное отношение: восемь лет здесь пробыл, прожил.

Как вам удается работать и держать себя в форме? Как строятся тренировки?

- Тренировки обычно проходят в вечернее время, после работы. Строятся в зависимости от того, к какой дистанции готовимся. Допустим, когда готовились к этой дистанции, порой тренировки были и четырехчасовые, и пятичасовые. Интенсивные. Есть профильный старт сезона – главным образом подготовка идет к нему. Для меня этот старт можно считать профильным.

Год назад вы совершили похожий заплыв по маршруту Петрозаводск – остров Кижи на Онежском озере. В чем разница между тем заплывом и нынешним?

- Там была команда из трех человек. Плыли по часу, меняя друг друга. По времени, конечно, больше получилось, уложились в 23 часа. Дистанция – 70 км. А здесь нужно плыть соло.

Что вам ближе – плыть одному или в команде?

- Психологически сложнее плыть командой, потому что нужно ждать свою очередь, плыть, потом снова заходить на лодку. А здесь ты один. Зато одному сложнее физически. Хотя здесь меня будет сопровождать лодка, на которой находятся тренер, капитан, помощник капитана и технический специалист.

В заплыве Петрозаводск – Кижи участники ставили благотворительную цель – сбор средств для лечения трехлетнего мальчика. Чему посвящен этот заплыв?

-  Хотя я и не родился здесь, но внутри считаю себя петербуржцем. Поэтому этот заплыв решил посвятить погибшим при теракте в петербургского метро.

Что было самым сложным в заплыве?

- Главная сложность – плыть против течения. Когда твоя средняя скорость составляет примерно 3 км/ч. Это небыстро. При условии, что еще нужно проплыть 47 км.

Вы заранее продумываете, как будете плыть?

- Обычно плыву кролем. Дальше по состоянию. Чисто технически мы продумываем с тренером, как лучше выполнять дистанцию. Тренер вообще всегда рядом. Он и костюм готовит, и еду готовит, он всегда на корабле – поддерживает.

Раз идет тщательная подготовка, раз вы и тренер настолько серьезно относитесь к плаванию – значит, и спортивные цели ставите серьезные?

- Мелькала мысль и не раз – попробовать Ла-Манш переплыть. А буквально пару дней назад пришла мысль, что я больше не буду плавать так много. Не знаю.

Старт заплыва был дан 4 августа после полуночи. Расскажите, какие особенности плавания в темноте? Как вы видите дистанцию?

- Лодка, которая сопровождает пловца на протяжении всей дистанции, освещает путь. Плюс ориентирует тренер.

Как проходит подготовка к заплыву? Какие процедуры необходимо пройти, чтобы подготовить и защитить тело?

- Самое страшное в этих дистанциях, помимо того, что человек долгое время находится в воде и может замерзнуть, - то, что гидрокостюм может вызывать потертости вплоть до глубоких ран. Если плыть без костюма, то риск получения травм, конечно, снижается до минимума. Но в этом случае пловец может просто замерзнуть.

Как происходит процесс приема пищи во время заплыва?

- Первые два часа кормят с промежутком в час. Дальше – каждые полчаса. Потому что происходит большая потеря энергии. Сначала дают углеводы, потом белки. Перед заплывом составляется рацион. В 16:15, например, овсянка. В качестве напитка - изотоник.

Среди пловцов существует понятие «мертвая точка заплыва». Как вы справляетесь с ощущением крайней усталости? Не захочется бросить все на середине пути?

- Больше 20-ти километров я в жизни не плавал. Были десятки, двадцатки, ну, максимум – 25. А эта дистанция – как новое откровение. Такого я никогда в жизни не делал, но очень хочу.

Если вы занимаетесь спортом любительски, то что заставляет вас усложнять себе задачу, выходить за рамки привычных нагрузок?

- Спортивный азарт. Заплывы из Петербурга в Кронштадт случаются достаточно регулярно (дистанция 25 км). А мы подумали: почему бы не увеличить дистанцию вдвое?

Как вы готовились к заплыву?

- Подготовка длилась примерно год. Иногда было ощущение, что что-то не складывается. К сожалению, подготовка на открытой воде провалилась, потому что погода была, как вы знаете, не очень, и вода была нетеплая - это большой минус. Но здесь же главное не на время плыть, а в принципе – доплыть.

Что нужно делать, когда достигаете берега?

- Прежде всего, нужно согреться. Все-таки какое-никакое охлаждение. А дальше – отдых, отдых, отдых. Длительный сон. Возможно, массаж. 

До вас кто-нибудь пробовал проходить такую дистанцию?

- Я таких «отморозков» больше не встречал.

 

Фото к тексту - из личного архива спортсмена

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