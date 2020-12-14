Кубок S10.run 2021 – организуй свой забег в любой точке мира. Это просто! Мы поможем!

Что мы придумали? Четыре забега – четыре времени года. Медали, которые собираются вместе. Официальный мерч. Бонусы самым активным бегунам.

Первая зимняя гонка стартует уже 1-2 января 2021 года, называется «Снеготопка». Выбирайте удобную локацию и организуйте свой забег в любой точке мира. S10.run поможет и предоставит всё необходимое (а вы заработаете).

Что мы готовы предложить организаторам? Целый пакет всяких бонусов:

Доход с медалей, дипломов и мерча – 30%.

Три фирменных лонгслива на локацию со скидкой 90%.

Рекламный блок на лендинге мероприятия + упоминание в анонсах.

И ещё кое-что для тех, кто любит деньги. Отдельная партнёрка, в рамках которой мы отдаём вам 40% от всех платежей (пользование S10.run, Дежурный тренер) приведённых на платформу студентов.

Начинаем 2021 год бодро, оставим все проблемы в 2020! Всё о Кубке S10.run здесь: https://s10.run/cup2021

По любым вопросам пишите Антону Приходько в телегу, он очень ждёт от вас сообщения – вот сюда https://t.me/spiritkind