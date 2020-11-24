Закончил тренировку? Держи подарок от ресторатора Эльдара Кабирова!

Эльдар дарит карту постоянного гостя с 1000 бонусных баллов и приветственный кофе с десертом всем, кто пробежит 3 км и подпишется на «Вини, пани и салями» в инстаграме – @vini.pani.salyami

Бежишь сегодня больше? Беги! Подойдёт любая тренировка от 3 км и до бесконечности. Разминка, длительная, интервальчики, всё считается. Главное – открыть приложение Strava и показать свои результаты. Приветственный бонус в 1000 рублей начислят на электронную карту гостя (а там ещё и кэшбэк 7% от покупки).

Эльдар Кабиров работает в ресторанной сфере с 2000 года. Он сильно помог, когда мы запускали на S10.run серию Underground Challenge. Говорит, что всегда готов поддержать бегунов, потому что спорт – это жизнь, а бег – один из самый доступных и полезных видов спорта:

«У меня много друзей, которые занимаются бегом на разных уровнях и мотивируют людей, это круто. Плюс я и сам бегаю. По чуть-чуть. Сейчас готовлюсь к нескольким триатлонным стартам в следующем году».