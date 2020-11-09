ЭФКО Challenge – наши цели и мечты никто не может отменить

Игорь Кожеваткин, Молдова, марафон за 2:54:54:

«Выбрал для онлайн-забега дистанцию марафон, так как собирался пробежать марафон оффлайн осенью – как раз в этих числах, когда был организован ЭФКО Challenge. Кишинёвский международный марафон должен был быть 27 сентября – его анонсировали, а потом отменили.

До этого я пробежал марафон два раза: первый в Кишинёве в 2018, второй в Петербурге «Белые ночи» в 2019. Третий марафон должен быть стать моим главным стартом 2020 года. Задача у меня была выбежать из 3 часов 30 минут (мой прошлый результат был 3:36).

Готовился весь год, но, к сожалению, все забеги у нас тут отменили. Но я решил пробежать марафон сам с друзьями в тех же числах, в которых намечался забег. Как раз за день до этого узнал в нашем сообществе бегунов, что есть такой онлайн-забег ЭФКО Challenge. Зарегистрировался.

Бежали мы впятером. Плюс велосипедист в качестве сопровождения. Я и ещё один человек бежали марафонскую дистанцию 42.2 км, один – 30 км и ещё два – полумарафон.

Трассу, по которой мы бежали, часто используют для местных стартов, её и выбрали для онлайн-забега. Велосипедист ехал рядом с рюкзаком, в котором были вода и гели SiS. Через каждые 5 км велосипедист отъезжал вперёд, наливал воды в стаканчики и раздавал гели, когда мы его настигали. За всё время я употребил 4 геля, 0.33 колы и сколько-то воды.

В онлайн-забеге я участвую впервые. Кайф в таких забегах, что они вообще есть! И бегуны в сегодняшних непростых условиях могут хоть как-то соревноваться. Минус, конечно, же в том, что нет духа праздника бега. Нет тех ощущений, когда собирается большое количество людей и все в едином порыве бегут. Финишная арка, медали, соперники и всё такое.

Хотел бы я еще поучаствовать в онлайн-старте? Думаю, да. Это по-своему интересно: сам выбираешь себе компанию, трассу, время старта. Хотел бы выразить благодарность организаторам ЭФКО Challenge за возможность людям с разных стран пробежать разные дистанции».

Фото: из личного архива

Елена Шер, Новосибирск, полумарафон за 1:52:15:

«Дистанцию полумарафона в этот раз я выбрала по двум причинам: первое – взбодриться перед наступлением зимнего сезона; второе – поддержать инициативную группу компании «ЭФКО» в их благородном стремлении влюбить как можно больше людей в бег. Полумарафон раньше бегала не единожды. Лучший мой результат 1:56:47 в июне этого года. Это тоже был забег #ЭфкоChallenge.

Маршрут, по которому я сейчас бежала полумарафон, – это мой регулярный маршрут для пробежек (правда, пришлось намотать пару лишних кругов).

Я живу в Новосибирском Академгородке, а это место совершенно уникальное. Небольшой уютный городок на берегу обского водохранилища с трёх сторон окружён лесом и с одной водой. В лесу проложено множество в меру ухоженных дорожек и тропинок, бегать по которым одно удовольствие.

В этот раз мне не повезло: неделю до старта полумарафона шли дожди, и лес порядком расквасило. Поэтому, забежав в лес и утопнув по щиколотку в грязи, мне пришлось выбираться обратно в город на асфальт. Таким образом, полумарафон вместо трейлового получился асфальтовым.

Бежала одна, помогал любимый плейлист в телефоне, воды с собой не брала. Об онлайн-забеге, как и об июньском, узнала из публикации в Facebook Сергея Иванова (совладелец компании «ЭФКО» – прим. ред.)

Особого кайфа в онлайн-забегах я не нахожу. Хотя свои плюсы есть: широкое финишное окно, можно начать забег в удобное время суток. Но бОльшим плюсом, на мой взгляд, является возможность почувствовать свою причастность к общему действу; разделить, хоть и виртуально, радость, стремления, усилия, страстную увлечённость бегом с другими участниками онлайн-забега».

Фото: из личного архива

Станислав Кузовиткин, Москва, марафон за 3:33:22:

«Летом поставил себе цель пробежать марафон. С августа 2020 года усиленно и дисциплинированно готовился к нему с Дежурным тренером S10.run. Изначально планировал пробежать «Сочи Марафон 2020», но его отменили за неделю до старта. Альтернативных забегов не нашёл, тренер рекомендовал пробежать онлайн-забег.

Марафоны до этого не бегал. Для себя ставил задачу пробежать марафон за 3:40, чётко выполнил все рекомендации тренера, и вот марафон в кармане!

Бежал в Москве в Битцевском парке по кольцевому маршруту 5 км. Туда-обратно. Выбрал эту местность, потому что параллельно проходил пробег-марафон «Битцевская прямая», решил пробежать сразу два забега. Было 110 участников на различные дистанции, марафон бежали 8 спортсменов.

На дистанции была вода каждые 5 км, в конце забега было питание в виде фруктов. С собой брал набор из 6 гелей. Которые дали сил и энергии на всю дистанцию Пейсмейкеров не было. Прибежал вторым с хорошим результатом, за что получил грамоту и медаль.

Об онлайн-забеге узнал на платформе S10.run, так как тренируюсь там с Дежурным тренером. Слежу за страницей Юрия Строфилова в Instagram, ещё получил рассылку на e-mail.

Это мой третий онлайн-забег, два из них пробежал с S10. В 2020 году многие старты отменили, а любой слот на забег, в том числе онлайн, это хорошая мотивация и возможность проверить свои силы. Обязательно буду участвовать в новых онлайн-забегах и челленджах, уже зарегестрировался на Negative Split S10 Challenge 7-8 ноября».

Фото: из личного архива

Александр Вовк, Воронеж, марафон за 3:21:30:

«Я хотел пробежать марафон в Сочи 1 ноября. Как только зарегистрировался на него, понимал, что могут отменить. Поэтому все билеты и брони брал с возможностью возврата и сразу для себя решил, что 1 ноября пробегу марафон вне зависимости от того, отменят Сочи или нет.

Марафонскую дистанцию выбрал, потому что во всех забегах до последнего времени всегда выбирал только её либо больше, меньше дистанции официально не бегал. Ранее принимал участия в Берлинском, Московском, Питерском, Воронежском марафонах и в паре ультрамарафонов.

В Воронеже не так много мест, где можно относительно быстро, беспрепятственно, без сильного перепада высот и по хорошему асфальту бежать. Поэтому я бежал данный забег по малому кругу спортивно оздоровительного комплекса «Олимпик», что на выезде из Воронежа. К тому же это не далеко от моего дома, я часто там бегаю и хорошо знаю все участки.

На трассе меня поддерживала моя жена. Перед стартом мы сверили часы, и через круг (каждые 5,2 км) она мне давала воду и бананы. Так же с собой у меня было несколько гелей, оставшихся после предыдущих забегов.

Об онлайн-забеге ЭФКО Challenge узнал из общего чата нашего бегового клуба Mikkeller Running Club Voronezh. Имея учётную запись в Strava, совсем не сложно было зарегистрироваться, когда это делается одним нажатием, и на кону стоят кроссовки. Других участий в онлайн-забегах что-то не припоминаю.

Минус онлайн-забегов в том, что нет никакой атмосферы забега. А забег оффлайн – это праздник с соответствующей атмосферой. Это повод поехать посмотреть другой город.

Но несмотря на это, онлайн-забеги – это современно и очень актуально в настоящее время. А иногда и единственная возможность поучаствовать в чём-то общем и большом. Раньше люди знакомились на дистанции, а теперь находят тебя после онлайн-забега в Strava или Instagram.

У меня нет стремления участвовать во всех возможных и невозможных забегах. Но если опять онлайн-забег совпадёт с намеченным мной или будет возможность выиграть кроссовки или хотя бы бокал пива, то готов принимать участие в таких забегах».

Фото: из личного архива

Денис Васильев, тренер S10.run, Петербург, полумарафон за 1:07:43:

«Лично я об онлайн-забеге даже не думал. Был целиком сосредоточен на «живом» забеге, в котором принимал участие. А так, конечно, бежать одновременно оффлайн и онлайн – это дополнительный элемент соревнований, всегда придаст азарта и мотивации.

О беге оффлайн и онлайн всё четко прописано в правилах. Для онлайн-забега дистанция в Strava не должна быть короче. Также не может быть сильно длиннее заявленной. Если GPS даёт сбой, есть недобор, а результат был показан на реальном забеге с сертифицированной трассой, то он может быть зачтён. Для оффлайн забега всё ясно и так – старт, финиш, разметка на трассе.

В целом, бежать полумарафон или марафон можно онлайн, в одиночку, без посторонней помощи. Но надо иметь железную голову и большую мотивацию, считаю. Для меня это было бы очень тяжело психологически. Вряд ли соберусь бежать онлайн-забег длиннее 10 км, если на то не будет стимула – не буду лукавить, значимых призов.

Сам я принимал участие в онлайн-забеге впервые, но мои ученики бегают челленджи регулярно. Ученики бегут онлайн в основном в качестве контрольных тренировок и ради очков итогового рейтинга S10. Рейтинг действительно интересен. Затягивает. Тем более и задания стали разнообразнее – пробежать дистанцию с максимально ровным темпом/пульсом или вторую половину быстрее первой».

Фото: из личного архива

Валентина Ромина, Сочи: марафон за 3:12:13:

«Бежала онлайн-марафон. Это дистанция, к которой я целенаправленно готовилась на протяжении 12 недель. У меня была цель – пробежать марафон за 3:30.

Планировала поехать на «Сочи Марафон 2020», его за неделю до старта отменили. Но так как цель есть, а наши цели и мечты никто не может отменить, мы с командой и я лично приняли решение о том, что в любом случае – несмотря на то, что марафон оффлайн не состоится – мы всё равно побежим.

Мы приехали в Сочи, отдохнули, разработали свой план трассы и план того, как будем питаться. Нас было восемь человек. Четверо из нас бежали марафон первый раз в жизни. Также ребята у нас бежали 10 км и полумарафон.

Бежали мы по Имеретинской бухте. Приехали рано утром в субботу, 31 октября, чтобы не было ещё людей, чтобы не было сильной жары. Стартовали в 06:45 утра. Организовали пункт питания, на котором ребята нам подавали воду и гели. Это было где-то посередине дистанции. Мы выбрали круг по 12 км. Получается, что примерно каждые 6 км пробегали мимо пункта питания.

Об онлайн-забегах узнала во время вебинаров Юрия (марафонец и создатель платформы S10.run Юрий Строфилов – прим. ред.), он вёл их, когда он был в Риге. До этого я уже бегала онлайн, потому что 2020 год – достаточно сложный. Большинство забегов отменяют, а переносить слот на следующий год не хочется, потому что в следующем году будет уже что-тог другое.

Честно, я не очень люблю онлайн-забеги, но при сегодняшних обстоятельствах, наверное, это выход. Для тех людей, которые готовились, шли к своей цели, трудились, и хочется получить не просто какое-то самоудовлетворение, а поучаствовать в какой-то движухе».

Фото: из личного архива