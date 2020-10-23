Отменили марафон в Сочи? Отменили «Мучкап»? Бег не остановить! Беги онлайн-марафон вместе с ЭФКО!

Изначально планировались три дистанции – 5 км, 10 км и полумарафон. Но потом отменили два крупных важных забега – традиционный забег «Сочи Марафон 2020» и международный марафон «Мучкап-Шапкино-Любо!» в Тамбовской области.

Мы хотим поддержать всех бегунов, которые планировали пробежать 42 км в первых числах ноября, и добавляем в ЭФКО Challenge ещё одну дистанцию!

Регистрируйся и беги онлайн-марафон вместе с тысячами людей по всему миру – https://s10.run/efkochallenge

Победители среди мужчин и женщин в забегах на 5 и 10 км получат классные беговые кроссовки. На полумарафоне и марафоне будет гендерно-возрастной протокол. Здесь кроссовки достанутся первым трём местам.

Всех участников онлайн-забега ждут официальные дипломы. Регистрация, полные правила участия, помощь в настройке гаджетов и всё остальное по ссылке – https://s10.run/efkochallenge

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