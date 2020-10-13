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Алексей Гительман: С момента начала бегом я сбросил более 20 кг

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© Фото: из личного архива

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Алексей Гительман занимается с Дежурным тренером S10.run с июня 2020 года. Он прошёл путь от болтающегося на плече языка и «чуть не умер за 7 км» до марафона из трёх часов без страданий. Как это было – в его рассказе:

«Я начал бегать в апреле 2016 года. С одной стороны – случайно. С другой – были две причины. Во-первых, как это ни банально, хотелось сбросить лишний вес. К слову, с момента начала бегом сбросил более 20 кг. Во-вторых, увидел в Facebook, как друг зарегистрировался на трейловый марафон, и решил, почему бы мне ни пробежать там забег – спутник 7 км.

Бежать нужно было через две недели, и я совершил несколько пробежек километров по 5-6 для тренировки. Естественно, я бегал неправильно. Максимально быстро, насколько мог, с болтающимся языком на плече. На забеге чуть не умер (смеётся). Эти 7 км я преодолевал более часа.

Но мне понравилось. Оформил слот на ещё один трейл – 10 км. Которые по факту оказались 12км. Опять страдания и опухшие от непривычных нагрузок стопы.

И я решил, что раз мне понравилось бегать, то нужно это делать правильно и системно. Следующим шагом была запись в одну известную сетевую школу бега и подготовка к первому полумарафону.

До тренировок с Дежурным тренером, я, конечно, уже участвовал во многих официальных стартах. Собственно, о системе S10.run я знал и периодически следил уже довольно давно. С 2016 или 2017, точно не помню.

Просто всегда занимался с тренером и не было потребности в онлайн-тренировках. А тут пандемия. Групповые тренировки запрещены. Да что там тренировки, просто бегать нельзя было. Приходилось выбегать рано утром, до появления патрулей. Но я просто трусил спокойные кроссы.

И тут мне подруга напомнила про существование системы. Это было в самом начале лета. Появились слухи, что к осени карантин могут снять. И я решил попробовать. С тех пор и тренируюсь.

Получать задания и общаться онлайн вполне удобно. За исключением ситуаций, когда, иногда, ответа приходится ждать несколько дней и актуальность вопроса к тому моменту уже пропадает. И хорошо, если это простой вопрос, а не просьба о внесении изменений в тренировочный план. Но, несмотря на огрехи обратной связи, заниматься с ДТ мне понравилось.

С момента начала работы с ДТ в моих тренировках стало чуть больше интенсивности. Развивающих тренировок стало две, а не одна в неделю. Вообще, я считаю себя довольно дисциплинированным учеником. И задания тренера выполняю полностью. Летом пару раз не закончил тренировку из-за жары. Но, к счастью, с наступлением осени стало прохладнее и бегать легче. Зимой совсем красота будет! В принципе, погода, как правило, не мешает тренироваться.

Недавно пробежал Московский марафон. Это был основной старт, к которому я готовился с ДТ. Цель была выбежать из трёх часов. За полторы недели до старта у меня было смятение – ДТ поставил длительную 30 км за неделю до марафона.

Я начал возмущаться, но он меня убедил. Расписал мне план по питанию во время и за несколько дней до старта. Стратегию, как бежать.

Собственно, я старался полностью придерживаться плана. На первой половине дистанции были сомнения. Идея была придерживаться пейсеров, а они в этот раз со старта побежали быстрее нужного темпа.

Возникла дилемма – держаться их или работать в своём темпе. Решил, бежать с ними. На 32 км стало тяжело. Но благодаря запасу сделанному на первой половине мог себе позволить порелаксировать несколько километров. В конце, на всякий случай, ускорился.

В отличие от прошлого раза, когда я бежал ММ, в этом году я не страдал. Ну было тяжело местами, но не так, чтобы пришлось превозмогать себя. В итоге результат стопроцентный – 2:59:32. Идеально!»

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