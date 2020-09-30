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Бег зимой на улице. Что для этого нужно?

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© Фото: из личного архива

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Отвечает тренер S10.run Александр Митрохин:

«Зима – не повод прекращать тренировки на улице. Даже в холодную погоду вы сможете получить столько же пользы и удовольствия от пробежки на свежем воздухе, как и летом, достаточно только правильно одеться. Два главных правила, о которых стоит помнить, собираясь на тренировку зимой:

1. Одевайтесь слоями.

2. Выбирайте экипировку с расчётом на температуру на 10-15 градусов выше, чем показывает термометр. Вы же будете бежать, а не стоять на месте.

Вспомните опыт лыжных прогулок с детства, посетите сайты магазинов спортивной одежды – там вы найдёте множество рекомендаций и советов.

Но с обувью уже не так просто. Мы же не в тёплой Европе – чистые дороги нам не ведомы. И не всегда возможно бегать за городом – где чистый и утоптанный снег, позволяющий обычным кроссовкам зацепиться.

Трейловые кроссовки с «тракторным зацепом» тоже не сильно помогают. То, как наши коммунальные службы чистят тротуары, проплешины льда – всё очень сильно ограничивает скоростные возможности и вообще делает травмоопасной простую пробежку.

На помощь приходят шипы. Как и для автомобиля, для бегунов тоже есть зимняя шипованная обувка, позволяющая не только сохранить ноги от холода и травм, но и сильно приблизить скоростные характеристики к летним показателям.

Три сезона назад приобрёл шипы – ни разу не пожалел. Сначала думал, что будут сильно ограничивать скорость на асфальте, но по мере роста моих беговых возможностей они всё продолжали оправдывать себя.

Только при переходе темпа быстрее 4:30 на асфальте становится не очень комфортно. А на «обычном» зимнем покрытии в маленьком подмосковном городе снег/лёд дискомфорта нет никакого, разве что на поворотах надо быть аккуратнее.

Так что если под боком нет манежа или просто бесит в замкнутом помещении наматывать круги на темповых/длинных пробежках, настоятельно рекомендую. Только аккуратнее с пешеходами – часто звук шипов по асфальту путают с автомобилем и сильно пугаются, особенно когда «нагоняете» вечером в сумерках».

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