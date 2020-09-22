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Елена Харенко: Благодаря Дежурному тренеру я получаю удовольствие и пользу от тренировок

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© Фото: из личного архива

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Елена Харенко бегала на износ, так, что готова была выплюнуть лёгкие, потом получила травму и долго восстанавливалась. Вернулась в бег уже с Дежурным тренером S10.run – теперь тренировки стали осознанными и в радость. Вот история Елены:

«Даже помню точную дату, когда начала бегать. Это было утро 21 апреля 2019 года. Накануне я зашла в секондхенд, чтобы купить любую дешёвую кофту, которая хоть немного могла бы выполнять своё спортивное предназначение – быть удобной и греть меня. Это был период тяжелого эмоционального состояния, и я приняла такое решение, чтобы выбираться из дофаминовой ямы.

Кажется, первый мой маршрут был не более 1,5 км. Бежала на износ, готова была выплюнуть лёгкие. Я всегда в себе замечала некоторую долю мазохиста. «Ничего, потерпишь», – говорила я себе. А потом испытывала чувство удовлетворения, что сегодня я хорошо постаралась.

Бегала каждый день, утром перед работой (кстати, так я и продолжаю). Подъём в шесть или раньше – и на улицу. Неважно – дождь, снег, жара. Первая моя серьёзная дистанция была 3 км.

Моя коллега с работы давно увлекалась бегом и старалась направить на путь истинный, советовала и рекомендовала, как сделать лучше. Она же и начала настраивать меня на более длительные дистанции.

В июне 2019 от работы я пробежала 10 км на соревновании – первая среди своих коллег. Была очень горда и довольна такими скорыми достижениями. Продолжала заниматься почти каждый день и запланировала первый полумарафон – на конец августа того же года.

Брала с собой форму в отпуск, бегала по Мадриду, Бильбао, Берлину. Обожаю бегать в новых местах.

Фото: из личного архива
 

В какой-то момент меня начала беспокоить коленка. Любое движение вызвало боль. Тренировалась через боль. Одно колено пройдёт, заболит второе – потом оба сразу. Тогда я просто заматывала коленки эластичным бинтом и продолжала бежать.

Полумарафон преодолела легко – за 1 час 55 минут. При этом последние 11 км мы болтали с таким же бегуном-новичком, делились опытом.

Где-то в мае подруга посоветовала мне книгу создателя S10.run Юрия Строфилова «Не про бег», мне она очень понравилась. Как раз тогда узнала о существовании платформы для онлайн-тренировок.

После была травма – растянутые мышцы, когда было больно даже ходить. Я не умею отдыхать, поэтому мучила себя, но в какой-то момент сдалась. Дала ногам покой. А вот когда настало время возврата в бег, зарегистрировалась на платформе.

Выбрала Дежурного тренера S10.run. Не было какой-то рекомендации определённого тренера, поэтому решила выбрать нейтральный вариант, он мне подошёл. В следующем году подумываю пробежать марафон в какой-то тёплой стране.

С Дежурным тренером я занимаюсь с января 2020 года. Решила, что пора тренироваться без травм.

Первым делом тренер научил меня бегать медленно. Я чувствую, что за это время хорошо продвинулась вперёд. Начала ощущать, что бег – это долгосрочная перспектива. Необходимо следить за тем, как бегать, чтобы тренировки приносили пользу.

Тренировки не пропускаю. Погода меня не останавливает. Пару раз переносила тренировки. Один раз – из-за простуды, второй раз – бегала без разминки, потянула щиколотку, восстанавливалась около месяца. Восстанавливалась уже с тренером. Во время отпуска беру с собой форму (вот как на этой неделе, например).

Получать задания онлайн и общение онлайн мне комфортно. Я всегда могу пожаловаться на то, что меня беспокоит и услышать поддержку.

Благодаря тренеру я получаю удовольствие и пользу от тренировок. Давно не уставала, но при этом чувствую, что моя физическая подготовка становится лучше, я становлюсь выносливее».

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