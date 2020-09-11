Егор Кудинов: Я получил контроль со стороны, а ещё некое чувство долга

«Бегать я начал давно, лет 13 занимался современным пятиборьем (выполнил КМС), потом резко бросил профессиональный спорт, и только плавал за универ.

В итоге за пять лет сильно потерял беговую форму и набрал десятку лишних кг. Дальше бегал для себя, и все эти стандартные ошибки у меня были – редко и быстро (обычно бегал 5-8 км, не больше), за пульсом не следил.

До тренировок с Дежурным тренером S10.run бегал 10 км в рамках Игр Жирнова от World Class прошлым летом в июле. Бежал с дивана (без тренировок), по времени получилось 54 минут, результатом был доволен, так как справился с задачей выбежать из часа.

На самой дистанции было очень тяжело, еле добежал. Мысли участия в других забегах были, но так и не дошли руки купить слот.

Про платформу S10.run узнал из подкаста «Будет сделано!» Никиты Маклахова, очень вдохновила история Юрия Строфилова, и тогда вот и решил попробовать. Всё это было в начале карантина, я был на даче и понял, что это идеальное время начать. Не знаю, почему, но выбрал Дежурного тренера, из интереса просто, наверное. В итоге не пожалел!

Фото: из личного архива

Занимаюсь с ДТ с 18 апреля, получается уже почти пять месяцев. Задания получать онлайн удобно, общаться тоже. В общем, мои тренировки стали регулярными и планомерными, именно то, чего раньше мне не хватало. Наверное, я получил контроль со стороны, а ещё некое чувство долга.

Тренировки изменились кардинально, бегать стал регулярно, иногда делаю отдых перед забегами. О всех видах тренировок уже знал, но совершенно не понимал, как их внедрять. Бегаю не зависимо от погоды – если дождь, стараюсь выбрать время, когда он менее интенсивный. В отпуск пока не ездил, но, надеюсь, это не сильно отразится на моём недельном пробеге.

Пробежал в августе Московский полумарафон. На самом деле полумарафон планировал пробежать ещё в мае, но тогда я был реально не готов, поэтому карантин сыграл мне на руку.

Прикидочный полумарафон бежал в рамках онлайн-забега S10 Challenges на платформе S10.run. Было непросто, по времени получилось 1.54, тогда результатом был вполне доволен.

Второго августа стартовал в Москве. Меня поставили в последний кластер, поэтому пришлось всех обгонять и держаться было особо не за кем, соревновался с самим собой. Рассчитывал бежать по 4:45, но Дежурный тренер посоветовал по 4:55-4:50. В итоге получилось пробежать по 4:45, как я и планировал, по времени – 1.40.

Старался бежать по пульсу, особо его не задирая. Начал спокойно, зная, что на первых км можно хорошенько наесться, поэтому старался с начала придерживаться плана, после 10 км нашёл сил прибавить немного, а после 15 км прибавил много.

Пришлось немного потерпеть. Получилось, что каждые 5 км бежал быстрее предыдущих. Результатом более чем доволен. На забеге пришло осознание, что не зря прошли интервальные и повторные тренировки. Сам бы я точно нескоро взялся за тренировки. Огромное спасибо Дежурному тренеру и всей команде S10.run!»