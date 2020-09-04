Игорь Цветков: Люди, видя имя на номере, кричали «Игорь, давай! Ты справишься!»

«Если верить приложению NRC, первый раз я вышел на пробежку летом 2013. Что меня сподвигло, уже не помню. Скорей всего, желание привести себя в форму, взбодриться.

Ни о какой регулярности речи, конечно, не шло. Бегал, как бегалось и если настроение было. Про то, что бывают разные виды тренировок и что нужно следить за пульсом, тоже не знал.

Занятия формировались по формуле «редко и быстро». Пробежку в 3 км считал очень длинной. Но до ощущения тяжести и невыносимости не добегал никогда. Добегал до ощущения, что хорошо размялся.

До 2019 года мыслей о том, чтобы участвовать в официальных стартах, не возникало. Про полумарафон, а тем более марафон, думал, что «я столько никогда не пробегу».

На первый старт меня уговорила зарегистрироваться супруга. Она бежала, так как участие в спортивных мероприятиях – это часть тимбилдинга у неё на работе. Плюс она недавно прочитала книгу «Не про бег». Книга зашла «на ура». Я её тоже прочитал два раза.

Мы записались на 10 км Московского марафона в сентябре 2019. В тот момент 10 км тоже казались чем-то запредельным, но вроде достижимым. Я начал тренироваться где-то за месяц. Воспользовался автоматическим планом тренировок от NRC. За пульсом всё ещё не следил. Из-за этого довольно сильно себя нагрузил.

В итоге выбежал из часа, а не следующей неделе заболел. Но ощущения всё равно были классными, и атмосфера на старте тоже крутая. После финиша сразу зарегистрировался на Московский полумарафон весной 2020.

Про занятия с тренером и про S10.run узнал опять же из книги «Не про бег». Автоматический план NRC – это, конечно, хорошо, но с живым человеком лучше: ответственности больше, вариантов лениться меньше, и тренер следит, чтобы я не травмировался. Это, наверное, главное из-за чего начал пользоваться системой. Без травм достигать нужных результатов. Занятия с тренером добавили осмысленности в процесс.

Почему именно Дежурного тренера выбрал, уже не помню. Скорее всего, просто хотел попробовать, как это. Но так до сих пор с ним и занимаюсь. Общаться и получать задания онлайн удобно. Правда, сравнивать не с чем, вживую я с тренером не занимался никогда.

Сейчас я бегаю три раза в неделю. Основная часть занятий – это длинный медленный бег на разных пульсах. Ещё сейчас делаю фартлек. Стараюсь бегать регулярно. В отпуске или в командировках стараюсь занятия не пропускать. Если чувствую, что из-за перелётов не успеваю выполнить или по здоровью лучше поберечь себя, то предупреждаю тренера и прошу поправить план. Так было раза два или три.

Недавно пробежал Московский полумарафон. По результату у меня была цель просто пробежать без травм. По времени получилось сильно лучше, чем ожидал. В самом начале забега пульсометр заглючил, и я не знал свой пульс. Чувствовал, что бегу на повышенном, но атмосфера вокруг заряжала, поэтому получилось довольно легко.

За неделю до старта нервишки шалили. Было страшно, что заболею и поднимется температура, и из-за этого меня не пустят на забег. Сейчас же из-за коронавируса везде за температурой людей следят.

Тренер, конечно, дал рекомендации по забегу, но я, по-моему, из-за эйфории не смог им нормально следовать. Старался бежать так, чтобы не было невыносимо. Благо, на подготовке стал более или менее чувствовать тело и нужный темп.

Из гонки помню начало, когда весь сектор начинает набирать темп. Чувствуешь себя частью какой-то большой стаи и при этом сам по себе. Необычные ощущения.

На самой гонке запомнились люди, которые поддерживали: бегуны, которые стартовали раньше и уже бежали в обратную сторону; музыканты; просто люди, которые, видя имя на номере, кричали «Игорь, давай! Ты справишься!».

Тяжело стало километра за четыре до финиша. Но четыре километра потерпеть можно. Помню, где-то километра за полтора до финиша рядом с одним из мостов стояла группа поддержки с барабанщиками. От них прям физически ощущался заряд сил, аж мурашки по коже бежали. Побежал, как новенький. Заряда хватило метров на 500, но это было очень круто».