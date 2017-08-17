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Сделать спорт проще: пять полезных мобильных приложений

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© Фото: drweil.com

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Как построить маршрут пробежки, какую музыку при этом слушать, чем питаться для более эффективных тренировок - это и многое другое в вашем телефоне!

Runtastic

 

Помимо стандартных функций вроде построения и отслеживания маршрута пробежки, мониторинга скорости, пройденного расстояния и ЧСС, Runtastic предлагает много возможностей для более интересных тренировок, например, музыку.

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Приложение можно интегрировать с Google Play, поэтому вам не придется самостоятельно составлять подборки композиций для бега. Можно слушать специальные плейлисты. Если же вы тренируетесь только под свои любимые треки, Runtastic позволяет прослушивать композиции из памяти телефона или музыкальных сервисов.

Для тех, кому не хватает мотивации во время бега, есть кнопка PowerSong. Устанавливаете самую вдохновляющую песню и в нужный момент включаете ее. Кроме того, приложение голосом рассказывает вам о пройденном расстоянии.

В приложении также есть специальные сценарии тренировок. Например, можно убегать от хищников, следуя указаниям магического орла, или влипнуть в лихо закрученную детективную историю.

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Фото: gorgeousgirl.ru

 

FatSecret

 

Помимо регулярных физических нагрузок во время тренировок, крайне важно правильно питаться, поддерживая стабильную работу организма. Упростить соблюдение диеты поможет приложение FatSecret.

Чтобы начать следить за своим рационом пользователю достаточно после установки приложения зарегистрировать аккаунт, ввести свои анатомические данные (пол, рост, вес, возраст и далее). Затем нужно поставить задачу (например, снижение веса) и отметить продукты, потребляемые за день.

База данных продуктов постоянно обновляется разработчиками и дополняется пользователями, поэтому в списке можно легко найти не только распространенные блюда, но и различную «экзотику» из меню дорогих ресторанов.

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Фото: novafitway.ru / budapest2010.com

 

FitStar Yoga

 

Если вы занимаетесь йогой, чтобы похудеть и развить гибкость, FitStar Yoga - ваш выбор. Программу занятий составляла тренер и основательница нью-йоркской студии йоги Strala Yoga Тара Стайлс.

Приложение полностью подстраивается под пользователя. Начинается все с несложных вводных сессий, помогающих оценить ваш уровень подготовки, однако постепенно уроки усложняются.

Для каждого занятия есть видеоинструкция, аудиоруководство и музыкальное сопровождение. В FitStar Yoga также удобно отслеживать свои успехи и достижения. Предусмотрена интеграция с другими приложениями, например, Jawbone UP, MyFitnessPal и Fitbit.

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Фото: nrz63.ru

 

Muscle and Motion

 

Приложение для тех, кто интересуется механикой тела, хочет больше узнать о мышцах, суставах и связках и никогда не совершать фатальных ошибок в спортзале. В приложении вы в 3D-формате видите мышцы и суставы человека, узнаете, как они называются, как напрягаются и двигаются.

Для каждой мышцы предлагаются упражнения, в которых она задействована. Есть и силовые, и для растяжки. В том же 3D-формате с разных ракурсов показывается, как выполнять упражнение, разбираются распространенные ошибки.

Также в Muscle and Motion можно найти план тренировок с видеороликами упражнений. Приложение специально создано, чтобы обойтись без фитнес-тренера, грамотно подбирать упражнения и выполнять их правильно.

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Фото: beginogi.ru

 

Get Fit Community

 

Отличный способ для повышения мотивации - это общение с единомышленниками. Специально для любителей фитнеса создана социальная сеть Get Fit Community. Функционально это приложение походит на «обычные» социальные сети с небольшим отличием в том, что местная публика состоит исключительно из любителей спорта.

Пользователи могут обмениваться фотографиями, видео, создавать личные и групповые чаты, пользоваться внутренней почтой, создавать темы для обсуждений и многое другое.

Основная идея Get Fit Community состоит в объединении людей со спортивными интересами, появлении новых знакомств, проведении массовых встреч спортсменов для совместных тренировок и соревнований.

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Фото: mport.ua

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