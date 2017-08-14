Петербуржцев приглашают сделать прививку от гриппа около метро. Первые передвижные пункты вакцинации откроются около станций «Чкаловская» и «Горьковская». Об этом сообщает «Доктор Питер».

В Петербург уже поставлено 350 тыс. доз вакцины против гриппа для взрослых - «Совигрипп». На прошлой неделе вакцина поступила на районные склады. В первую очередь врачи рекомендуют привиться от гриппа страдающим сахарным диабетом, хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими бронхо-легочными заболеваниями, а также пациентам с ВИЧ.

В рамках Национального календаря профилактических прививок вакцинация будет проводиться с 15 августа по 1 ноября 2017 года. Традиционно ее могут продлить до 15 декабря.

Администрация Петроградского района уже объявила о начале вакцинации против гриппа в прививочных кабинетах территориальных поликлиник с 08:00 до 20:00 и в каретах скорой медицинской помощи около метро в рабочие дни: у станции метро «Чкаловская» - с 10:00 до 14:00; у станции метро «Горьковская» - с 15:00 до 19:00.

В дальнейшем прививочные пункты готовы организовать в Приморском, Фрунзенском, Красногвардейском, Невском, Пушкинском, Московском, Калининском и Кировском районах.