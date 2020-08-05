Рейтинг S10 Challenges: подведены итоги первого сезона

Последние три месяца спортсмены всех уровней в разных уголках мира участвовали в онлайн-забегах S10 Challenges. Каждый этап проводился в разном формате: командная эстафета, гонка в два этапа, полумарафон, случайная дистанция и другие. Итоги рейтинга S10 Challenges выявили самых стабильных бегунов, которые могут хорошо пробежать любую дистанцию в любой момент.

1 место – Юрий Строфилов

2 место – Юлия Климова

3 место – Кирилл Шелованов

4 место – Николай Мутовин

5 место – Егор Блажеев

6 место – Александрс Ращевскис

Победители распределят между собой призовой фонд в 100 тыс. рублей, который предоставил главный партнёр S10 Challenges – Группа компаний «ЭФКО». Все победители также отправятся на беговой кэмп в штаб-квартиру агропромышленного гиганта в посёлок Алексеевка Белгородской области.

Главный продукт «ЭФКО» – инновации. В Инновационном центре «Бирюч» с 12 лабораториями специалисты занимаются высокой химией, биохимией, молекулярной биологией, генетикой.

Во время кэмпа в Алексеевке будут проводиться воркшопы и тренировки. Участники посмотрят на производство продуктов питания, побывают внутри центра «Бирюч», узнают о высокой пищевой науке и продегустируют передовые разработки. В общем, научатся разбираться в том, что написано на этикетках продуктов и заглянут в будущее еды.

Новый сезон S10 Challenges начнётся уже 15 августа с онлайн-забега от «ЭФКО» на 5 км. Победителей ждут отличные призы и очки рейтинга. Регистрация по ссылке – https://s10.run/efko5k