Регистрируйся на ЭФКО Challenge и беги одновременно с тысячами людей по всему миру!

31 октября и 1 ноября на платформе S10.run пройдёт бесплатный онлайн-забег с крутыми призами от компании ЭФКО – крупнейшего производителя растительной еды в России.

Регистрируйтесь по ссылке и бегите в любом удобном месте – https://s10.run/efkochallenge

Победители среди мужчин и женщин в забегах на 5 и 10 км получат классные беговые кроссовки. На полумарафоне будет гендерно-возрастной протокол. Здесь кроссовки достанутся первым трём местам.

Всех участников онлайн-забега ждут официальные дипломы. Регистрация, полные правила участия, помощь в настройке гаджетов и всё остальное по ссылке – https://s10.run/efkochallenge

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