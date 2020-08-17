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Илья Земсков: Полумарафон прошёл без страданий и без красного лица

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© Фото: из личного архива

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Илья Земсков занимается с Дежурным тренером S10.run уже год. Он рассказал о прогрессе в беге, мотивации, удобстве онлайн-тренировок, а также о первом полумарафоне, который пробежал с улыбкой на лице.

«Раньше я занимался плаванием. Потом мы поучаствовали в триатлоне эстафетой – я плыл, девочка ехала, ещё один мальчик бежал. Старт был классный: масштабный, веселый, с атмосферой большого спортивного праздника.

Захотелось чаще принимать участие в чём-то подобном, но в плавании старты гораздо более камерные, поэтому решил заняться бегом. Спортсменов много, старты отличные, экипировка проще, кроссовки не надо чинить и смазывать, в отличие от велосипеда, а до дороги не надо добираться и покупать на неё сеанс, в отличие от бассейна.

Первую пробежку сделал 22 июня 2019. Пробежал 2,5 км на пульсе 160 и час потом сидел красный, мокрый, отходил от бега. Скачал приложение Nike Running Club. Побегал по нему несколько раз. Но там были какие-то очень странные задания. Просто давались расстояния без ограничений по темпу, без ограничений по пульсу. Очень короткие дистанции, минут на пятнадцать бега. Не понравилось.

Фото: из личного архива
 

Ровно через месяц – 22 июля – я подключился к Дежурному тренеру на S10.run. Сначала бегал пять раз в неделю, теперь стандартно – шесть. Узнал о платформе S10.run от товарища, который как раз бежал со мной в команде триатлона, он занимался с Дежурным тренером. Посоветовал, говорит, давай.

Мне нравится заниматься бегом онлайн. Очень удобно, что не надо ни под кого подстраиваться, ни с кем договариваться, нет необходимость искать удобные и доступные не только мне локации и места в календаре. В плавании у меня сейчас нет прогресса именно потому, что нет тренера, потому что там с тренером нужно заниматься оффлайн, решать все эти организационные вопросы. А в беге прогресс есть, потому что онлайн-тренировки просты и не создают лишней головной боли с организацией.

Тренировки сейчас, если не болен, стараюсь не пропускать, выделить час времени можно всегда. Этим ещё удобен онлайн-формат тренировок, что выбежать можно хоть утром, хоть вечером, хоть в обед – когда найдётся свободное время и появится желание.

Плохая погода, дождь, всё это уже не пугает. В первый раз, когда был дождь, а в расписании стояла тренировка, задумался, засомневался, но достал куртку и побежал. Сейчас же дождю даже радуюсь – бежать прохладно и менее скучно. Когда уезжал в отпуск, брал с собой экипировку, тоже бегал. Шорты и кроссовки много места в багаже не занимают, зато можно лучше увидеть и узнать город. Забавно, когда уже на второй день отдыха показываешь семье всякие интересные места, которые увидел на тренировке.

Фото: из личного архива
 

Недавно пробежал свой первый полумарафон – Московский полумарафон 2 августа. Тренер наверняка делал специальную подготовку к этому забегу, но я вообще не интересуюсь всей этой теорией. Были длительные тренировки, интервальные, повторные. Не задаюсь вопросом, почему такие. Тренер какую поставил тренировку – такую бегу.

Изначально у меня был запланирован полумарафон в Карловых Варах весной и ещё забег в сентябре в Ярославле. Такой был план на этот год. Из-за пандемии коронавируса, конечно, всё поменялось. Слот на Московский полумарафон я купил, наверное, за месяц до забега. Просто так. Потому что захотелось уже что-нибудь пробежать. А уж его не должны были отменить. Трасса была хорошая гладкая, людей много, приятно было бежать.

Перед забегом совсем не волновался, ни за неделю до него, ни перед стартом. Дежурный тренер рекомендовал бежать по 4:30, но я чувствовал, что могу быстрее, и решил бежать 4:26. В результате бежал 4:24 – полумарафон за 1 час 32 минуты. И не устал! Очень хорошо чувствовал себя на всей дистанции. Полумарафон прошёл без страданий и без красного лица.

Бег сейчас абсолютно перевешивает плавание. Потому что в плавании нет тренера. Вот сегодня, например, по плану нужно было либо поплавать, либо поплавать и побегать. А получилось только побегать. Потому что по бегу нужно тренеру написать отчёт, а по плаванию никому ничего писать не надо. Это мотивирует. Если я не пробегу, это же надо будет что-то написать. Я не пробежал, потому что? Проще пойти и пробежать!»

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