Поворот не туда: самые драматичные и курьезные ошибки организаторов марафонов

Бегуны часто совершают ошибки при подготовке и во время самих забегов. Проспать в день старта, забыть кроссовки, слишком быстро стартовать и сойти с дистанции – это случалось со многими. Но иногда ошибаются не только бегуны, но и организаторы. Мы собрали дюжину ситуаций разной степени драматичности – от сбитого машиной лидера гонки до неправильно измеренной трассы – в которых не были виноваты участники.

Поворот не туда

В октябре 2017 года на марафоне в Венеции случайно победил итальянский бегун Эйоб Фаниэль. На 25-м км мотоциклист, ведущий лидеров, повернул не туда, и шестеро фаворитов гонки пробежали несколько сотен метров, прежде чем стало понятно, что это ошибка. Они потеряли несколько минут, и Фаниэль, который отставал от лидеров примерно на минуту, победил неожиданно для всех и самого себя. Так он стал первым итальянцем за 22 года, победившим в этом марафоне. Его результат – 2:12:16.

В 2016 году лидер марафона в Шотландии пробежал почти шесть с половиной лишних километров из-за того, что пейс-кар свернул не туда. Еще несколько десятков человек сделали вместе с ними крюк (около 3 км) и вернулись на дистанцию. В этот момент бывший лидер, 43-летний Коннел Драммонд, был лишь 16-м. Что не помешало ему все же победить с результатом 3:16:11.

Ошибка мотоциклиста, сопровождавшего лидеров на марафоне в Техасе в 2017 году, стоила участникам квалификации на Бостонский марафон. Буквально в самом начале мотоциклист свернул не туда и вместе с марафонцами сократил дистанцию более чем на километр. Его направил не в ту сторону один из волонтеров на дистанции.

Неприятная ситуация произошла с элитными бегунами в 2017 году и на марафоне в Китае. Двое лидеров пробежали мимо поворота к финишу на последних 100 метрах дистанции. Они потеряли всего пару секунд, но именно эти мгновения сделали бегуна, претендовавшего на бронзу, победителем. Причиной досадной ошибки стало то, что последний поворот к финишу был слишком крутым для спортсменов, бегущих в темпе три минуты на километр, а отметка «42 км» была расположена слишком далеко от финишных ворот.

Видео: YouTube / CGTN

Длина имеет значение

На одном из марафонов в Великобритании в 2013 году произошло невероятное: все участники полной дистанции и половинки, кроме одного, не добежали 264 м до финиша по вине организаторов. Марк Худ, победитель полумарафона, прибежал первым с большим отрывом, после чего все участники, следовавшие за ним, финишировали за 264 м до финиша. Организаторы признались, что это произошло по их вине, так как они неправильно выставили маршалов.

В 2015 году неправильно измеренная дистанция имела особенно важное значение для одной из участниц забега. Каролина Луеванос-Гарсиа, 53-летний офицер в отставке, пробежала полумарафон в Чаттануге в рамках своего участия в челлендже «Пятидесятиштатник»: ей нужно было пробежать 50 полумарафонов в 50 штатах США. О том, что она не может засчитать полумарафон в штате Теннесси, Каролина узнала лишь через несколько дней, когда оказалось, что дистанция оказалась меньше нужной почти на 1 км.

Организаторы марафона в Милуоки неправильно измерили трассу два года подряд: в 2016-м забег был примерно на 800 м длиннее, а в 2017-м – аж на 1280 м короче. Самое смешное, что за этот год забег сменил владельца, однако трассу измеряли те же подрядчики, которые ошиблись в первом случае.

Вообще, неправильно измеренная трасса – одна из самых распространенных ошибок организаторов забегов, они случаются каждый год. Пожалуй, самый странный случай произошел в Вене в 2012 году. Там умудрились неправильно измерить марафонскую дистанцию на треке в закрытом помещении. Когда все 176 участников забега установили личные рекорды в марафоне, было решено перемерить трек, и оказалось, что общая длина дистанции была на 1,8 км короче марафонской.

Видео: YouTube / TODAY’S TMJ4

Ни в какие ворота

Участники марафона в китайском Цинъюане в 2016 году получили вместе со стартовым пакетом виноградное мыло и приняли его за энергетический батончик. Отсутствие надписей на китайском языке и сильный фруктовый аромат заставили более половины участников попробовать брикеты на вкус. Около 12 тыс. человек во время и после забега обратились за медицинской помощью, госпитализировали 17 человек, пять из которых были в критическом состоянии. Организаторы забега согласились, что мыло было очень похоже на съедобный продукт, и признали свою ошибку.

Крайне неприятный случай произошел с кенийским бегуном Джозефом Киптумом на полумарафоне в Медельине в 2018 году. Киптум был лидером гонки, когда недалеко от финиша на него неожиданно наехал автомобиль. Предположительно, водитель просто пренебрег дорожными знаками. Спортсмен не смог продолжить гонку, его доставили в больницу с незначительными ушибами и порезами. В марафоне с результатом 1:03:45 победил его соотечественник Даниэль Мутети.

По сравнению с этим случаем ситуацию, произошедшую на десятке Московского марафона в 2015 году, можно считать просто забавной. За 500 м до финиша лидера забега на 10 км Ринаса Ахмадеева попытался остановить полицейский. К счастью, бегун потерял не слишком много времени и победил с результатом 29:45.

Организаторы марафона в Портленде в 2016 году правильно измерили и разметили трассу и даже никого не отравили мылом, однако не сумели вовремя развернуть финишную ленту и пропустили финиш победителя. Более того, бегуна, пришедшего вторым, организаторы приняли за участника полумарафона и тоже оставили без награды. Главный приз забега получил участник, который на самом деле прибежал третьим.

Видео: YouTube / 014azir

Материал взят с портала newrunners.ru