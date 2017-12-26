«На старт, внимание, подписка!»: топ-10 Telegram-каналов о беге

Канал «Бегать просто»

https://t.me/runforhealth

Дата создания: 8 мая 2017 года

Количество подписчиков: 10476 человек

Частота постов: один пост в 1-3 дня

Самый популярный канал о беге на русскоязычном Telegram-пространстве. Ренат Шагабутдинов (издательство «МИФ») и Виктор Жидков (банк «Веста») объединили усилия и делятся своим беговым опытом. Авторы не профессионалы, и поэтому их взгляд на бег так близок читателям. На канале можно найти как очень простые советы, с чего начать свои пробежки, так и интересные статьи известных экспертов бега.

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Канал «Rocket Scienze»

https://t.me/rocketscienze

Дата создания: 2 мая 2017 года

Количество подписчиков: 3007 человек

Частота постов: ежедневно

Rocket Scienze – проект двух тренеров и легкоатлетов Евгения Пищалова и Василия Пермитина. Их достижения, как и советы по бегу, уникальны. Призеры международных стартов по шоссе, чемпионатов и первенств в России, на протяжении многих лет являющиеся наставниками профессиональных спортсменов, теперь вышли и в онлайн. Авторы часто выкладывают свои видеообращения к подписчикам, анонсы офлайн-забегов проекта. Также они выпустили на YouTube свой сериал «Бегущий».

Фото: stocksnap.io

Канал Журнал «Марафонец»

https://t.me/marathonecmagazine

Дата создания: 8 января 2017 года

Количество подписчиков: 1456 человек

Частота постов: один пост в 1-4 дня

Канал о беге, марафонах и триатлоне – «Марафонец». На канале вы найдете кроспостинг полезных статей о беге, спортивном питании, анонсов лекций, вебинаров, марафонов, а также подкасты. Помимо этого, часто проводятся конкурсы с ценными для любого фаната бега призами.

Канал «s10.run»

https://t.me/s10run

Дата создания: 7 января 2017 года

Количество подписчиков: 1378 человек

Частота постов: ежедневно

В 50 все только начинается! Это доказал владелец портала «Санкт-Петербург.ру» и PR-агентства Spbnews Юрий Строфилов, который в 50 пробежал свой первый марафон, а через год стал самым быстрым бегуном из России на марафоне в Нью-Йорке. Юрий разработал уникальную систему s10.run, которая поможет бегуну найти своего тренера и даже на дальних расстояниях повышать свой скилл. Его канал рассказывает о неизвестных, но любопытных фактах в истории бега, дает свежие новости и полезные советы. Каждый день выходит по несколько постов, что точно порадует заядлых фанатов бега.

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Канал «Trilife.ru»

https://t.me/trilife

Дата создания: 1 октября 2015

Количество подписчиков: 1261 человек

Частота постов: 1-3 дня

Канал «Трилайф» – старожил Telegram и площадка для публикации постов с одноименного портала о триатлоне. Новости, обзоры чемпионатов, статьи о полезном питании – все это вы найдете на «Трилайф».

Фото: stocksnap.io

Канал «TheRunners»

https://t.me/therunners

Дата создания: 16 сентября 2016 года

Количество подписчиков: 1105 человек

Частота постов: 1-13 дней

Анонсы ближайших забегов, новости и обзоры на спортивную экипировку и питание. Авторы также пишут о распродажах и других полезностях. Посты выходят нечасто, что «самое то» для тех, у кого уведомление мессенджера вызывает нервный тик.

Канал «Run & Roll»

https://t.me/runandroll

Дата создания: 2016 год

Количество подписчиков: 625 человек

Частота постов: ежедневно

Еще один портал, который публикует свои статьи на площадке Telegram. Здесь вам и тест-драйвы лучших кроссовок, и новости со всемирной площадки бега.

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Канал «Runningirls»

https://t.me/runningirls

Дата создания: 1 августа 2016 года

Количество подписчиков: 468

Частота постов: ежедневно

Как говорила Фаина Раневская, женщины – не слабый пол, слабый пол – это гнилые доски. Девчата из проекта от Adidas «Runningirl» доказали это! В своем канале они публикуют анонсы офлайн-тренировок в Москве, конкурсы и постоянно насыщают своих подписчиц мотивацией. Также проект можно найти в Instagram.

Фото: stocksnap.io

Канал «Трайхакер» | Советы Триатлетам»

https://t.me/trihacker

Дата создания: 21 ноября 2017 года

Количество подписчиков: 438

Частота постов: ежедневно

Ежедневные необычные лайфхаки для триатлетов на одной площадке, лучшие из которых автор канала планирует издать книгой.

Канал «mpowertriathlon»

https://t.me/mpowertriathlon

Дата создания: 3 июля 2017 года

Количество подписчиков: 402

Частота постов: пост в 1-4 дня

Профессиональный тренер по триатлону Мария Лемесева ведет личный блог о тренировках, подготовке к соревнованиям и публикует видеосоветы.