  • 27 Декабрь 2017
USD 27.12.2017 57.7343 -0.4646
USD ММВБ 00:05 57.6253  
EUR 27.12.2017 68.5422 -0.5515
EUR ММВБ 00:05 68.3728  
Нефть($) 26.12.2017 66.80 +2.60
Нефть(p) 26.12.2017 3856.65 +120.28

«На старт, внимание, подписка!»: топ-10 Telegram-каналов о беге

Автор:


© Фото: stocksnap.io

Темы дня

Здоровый образ жизни – один из главных трендов 2017 года, и с каждым днем пополняются ряды его поклонников. Тому, кто только делает первые шаги на пути к ЗОЖ, трудно найти необходимую информацию среди ее колоссального потока в Сети. «Санкт-Петербург.ру» собрал топовую подборку каналов Telegram, которая поможет не заблудиться в информационном хаосе.

Канал «Бегать просто» 

 

https://t.me/runforhealth

Дата создания: 8 мая 2017 года

Количество подписчиков: 10476 человек

Частота постов: один пост в 1-3 дня

Самый популярный канал о беге на русскоязычном Telegram-пространстве. Ренат Шагабутдинов (издательство «МИФ») и Виктор Жидков (банк «Веста») объединили усилия и делятся своим беговым опытом. Авторы не профессионалы, и поэтому их взгляд на бег так близок читателям. На канале можно найти как очень простые советы, с чего начать свои пробежки, так и интересные статьи известных экспертов бега.

Читайте также: Семь каналов в Telegram для тех, кто ищет себе занятие по душе

 

Канал «Rocket Scienze» 

 

https://t.me/rocketscienze

Дата создания: 2 мая 2017 года

Количество подписчиков: 3007 человек

Частота постов: ежедневно

Rocket Scienze – проект двух тренеров и легкоатлетов Евгения Пищалова и Василия Пермитина. Их достижения, как и советы по бегу, уникальны. Призеры международных стартов по шоссе, чемпионатов и первенств в России, на протяжении многих лет являющиеся наставниками профессиональных спортсменов, теперь вышли и в онлайн. Авторы часто выкладывают свои видеообращения к подписчикам, анонсы офлайн-забегов проекта. Также они выпустили на YouTube свой сериал «Бегущий».

Фото: stocksnap.io
 

Канал Журнал «Марафонец» 

 

https://t.me/marathonecmagazine

Дата создания: 8 января 2017 года

Количество подписчиков: 1456 человек

Частота постов: один пост в 1-4 дня

Канал о беге, марафонах и триатлоне – «Марафонец». На канале вы найдете кроспостинг полезных статей о беге, спортивном питании, анонсов лекций, вебинаров, марафонов, а также подкасты. Помимо этого, часто проводятся конкурсы с ценными для любого фаната бега призами.

 

Канал «s10.run» 

 

https://t.me/s10run

Дата создания: 7 января 2017 года

Количество подписчиков: 1378 человек

Частота постов: ежедневно

В 50 все только начинается! Это доказал владелец портала «Санкт-Петербург.ру» и PR-агентства Spbnews Юрий Строфилов, который в 50 пробежал свой первый марафон, а через год стал самым быстрым бегуном из России на марафоне в Нью-Йорке. Юрий разработал уникальную систему s10.run, которая поможет бегуну найти своего тренера и даже на дальних расстояниях повышать свой скилл. Его канал рассказывает о неизвестных, но любопытных фактах в истории бега, дает свежие новости и полезные советы. Каждый день выходит по несколько постов, что точно порадует заядлых фанатов бега.

Читайте также: Увлеченный российский бегун пробегает 146 км в месяц

 

Канал «Trilife.ru» 

 

https://t.me/trilife

Дата создания: 1 октября 2015

Количество подписчиков: 1261 человек

Частота постов: 1-3 дня

Канал «Трилайф» – старожил Telegram и площадка для публикации постов с одноименного портала о триатлоне. Новости, обзоры чемпионатов, статьи о полезном питании – все это вы найдете на «Трилайф».

Фото: stocksnap.io
 

Канал «TheRunners» 

 

https://t.me/therunners

Дата создания: 16 сентября 2016 года

Количество подписчиков: 1105 человек

Частота постов: 1-13 дней

Анонсы ближайших забегов, новости и обзоры на спортивную экипировку и питание. Авторы также пишут о распродажах и других полезностях. Посты выходят нечасто, что «самое то» для тех, у кого уведомление мессенджера вызывает нервный тик.

 

Канал «Run & Roll» 

 

https://t.me/runandroll

Дата создания: 2016 год

Количество подписчиков: 625 человек

Частота постов: ежедневно

Еще один портал, который публикует свои статьи на площадке Telegram. Здесь вам и тест-драйвы лучших кроссовок, и новости со всемирной площадки бега.

Читайте также: Чикагский марафон: история длиною в век

 

Канал «Runningirls»

 

https://t.me/runningirls

Дата создания: 1 августа 2016 года

Количество подписчиков: 468

Частота постов: ежедневно

Как говорила Фаина Раневская, женщины – не слабый пол, слабый пол – это гнилые доски. Девчата из проекта от Adidas «Runningirl» доказали это! В своем канале они публикуют анонсы офлайн-тренировок в Москве, конкурсы и постоянно насыщают своих подписчиц мотивацией. Также проект можно найти в Instagram.

Фото: stocksnap.io
 

Канал «Трайхакер» | Советы Триатлетам»

  

https://t.me/trihacker

Дата создания: 21 ноября 2017 года

Количество подписчиков: 438

Частота постов: ежедневно

Ежедневные необычные лайфхаки для триатлетов на одной площадке, лучшие из которых автор канала планирует издать книгой.

 

Канал «mpowertriathlon»

 

https://t.me/mpowertriathlon

Дата создания: 3 июля 2017 года

Количество подписчиков: 402

Частота постов: пост в 1-4 дня

Профессиональный тренер по триатлону Мария Лемесева ведет личный блог о тренировках, подготовке к соревнованиям и публикует видеосоветы.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    ЗОЖ

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Мебельный интернет-магазин lifemebel.ru — купить мебель с доставкой по России.

    Лучшее в Петербурге

    И пряник съесть, и подарки найти: новогодние ярмарки Петербурга

    Улицы Петербурга укрыты снегом, на площадях украшают елки, вечерний город освещают огни праздничной иллюминации – все ближе Новый год. «Санкт-Петербург.ру» расскажет, где закупить оригинальные подарки для родных и близких, а заодно с головой окунуться в праздничное настроение.

    читать далее →

    Весело и познавательно: куда сходить с детьми в Петербурге на новогодние праздники?

    Музыкальная сказка, вредные советы и необычный квест - "Санкт-Петербург.ру" собрал самые интересные места, которые стоит посетить и детям, и их родителям.

    читать далее →

    Яркие огни и звонкие мелодии: лучшие новогодние фестивали Петербурга в январе

    Елка на Дворцовой, бенгальские огни и цветной дым в парке имени Бабушкина, Рождественские встречи на Елагином острове - все это стоит посетить на рождественских каникулах.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    ЧМ-2018 в Петербурге: как получать паспорт болельщика?

    Продажа билетов на предстоящий Чемпионат мира по футболу идет полным ходом, однако, чтобы попасть на трибуну стадиона, одного билета мало - при себе необходимо также иметь специальный документ болельщика.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Проверено на себе: выбираем квартиру в новостройке

    Главный редактор «Санкт-Петербург.ру» Анна Носик и корреспондент Михаил Грачев прикинулись молодой семейной парой и прошли весь путь поиска подходящей квартиры. Свой опыт мы вложили в подробную и четкую инструкцию, с которой вы можете смело отправляться покупать квартиру мечты.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Фотоистория: как создавался Дом Советов

    «Санкт-Петербург.ру» вместе с автором неформальных путеводителей по Петербургу Мариной Ждановой рассматривает первые фотографии Московской площади.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    25.12.17
    Используем инновационные отделочные материалы
    14.12.17
    В какой зарубежной стране выгодно иметь квартиру?
    14.12.17
    Текстовый портал Great Lyrics — тексты любимых песен больше не нужно долго искать
    11.12.17
    Что нужно знать начинающему майнеру о криптомайнинге
    07.12.17
    Небанальный интернет: что есть в сети необычного?
    07.12.17
    Качественное кинооборудование от «Compels Cinema»
    07.12.17
    LED-экраны и их применение
    06.12.17
    Владимирские трешки: снять нельзя купить

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram