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Житель Петербурга Васу Дужий одержал победу в самом длинном пробеге мира

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© Фото: lebedev.org.ua

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Васу Николай Дужий пришел первым в забеге на 5000 километров «Самопревосхождение».

Победителем самого длинного забега в мире «Самопревосхождение» стал житель Петербурга Васу Николай Дужий, который финишировал через 47 дней после начала марафона. Это вторая победа 51-летнего спортсмена за всю историю существования самого длинного сертифицированного пробега в мире.

Первое место мужчина также завоевал в 2013 году, а спустя пару лет он показал свой лучший результат - 44 дня + 06:10:42. Васу Дужий преодолел самую длинную трассу шесть раз подряд и стал одним из пяти мужчин, которые в среднем пробегали более 70 миль (112,6 км) в день. Кроме того, в общем рейтинге бегунов он занимает пятое место. Неудивительно, что финишировал Васу Дужий под аплодисменты и победные песни более 120 человек. При этом мужчина не является профессиональным спортсменом и работает бригадиром в лесозаготовительной компании. 

Фото: facebook.com/sergey.komelkov.92
 

Как сообщил «Санкт-Петербург.ру» Олег Лебедев, который ведет блог и является очевидцем всего происходящего на марафоне,  основным вызовом пробега 2017 года был кишечный вирус. 

«Организаторам до сих пор не удалось определить подлинную причину и источник, но из-за расстройства желудка и как следствие обезвоживания, семь из десяти бегунов побывали под капельницей. Николай хоть и избежал вливания физраствора, но дня 3-4 сражался с инфекцией. Однако его ежедневные мили никогда не опускались ниже отметки в 59. Каждый раз, когда я приходил на трассу, я поражался как крепко он выглядит. Даже когда у него были трудные дни! Первым делом он спрашивал: "Ты как сам-то?" Поддерживать силу воли, решимость вместе с позитивным настроем на протяжении 47 дней - огромное достижение. Определенно он заслужил быть первым», - сообщил Лебедев.  

На дистанции еще остаются участница из Словакии – Каниника Янакова с результатом 2984 мили; Нирбаша Маги, Ирландия - 2978; Харита Дэвис, Новая Зеландия - 2808; Йоланда Холдер, США - 2793; Самарана Пунтигэм, Австрия - 2607; Андрей Андреев, Россия - 2516; Сергей Кузьмин, Россия - 2475; Нидруви Цимерман, Австрия - 2447; Ананда-Лахари Зусчин, Словакия - 2367. 

Пробег на 3100 миль «Самопревосхождение» или «Эверест сверхмарафонов» проводится ежегодно с середины июня и до начала августа. В этом году он празднует свой 21 день рождения. Его организаторы – последователи неоиндуистского философа, спортсмена и общественного деятеля, марафонская команда Шри Чинмоя. Главная цель забега – борьба человека с собственными ограничениями и их преодоление. Отсюда и мотивирующее название, которое носят и другие марафоны, организованные командой Шри Чинмоя. 

Перед участниками марафона стоит, казалось бы, невыполнимая задача – преодолеть 3100 миль или 5000 километров за 51 день. Это значит, что ежедневная «норма» бега должна составлять чуть меньше 100 км. Каждое утро участники выходят на специальную трассу, проложенную вокруг одной из школ в Квинсе, Нью-Йорк, и шаг за шагом преодолевают дистанцию в 5649 кругов. 

Первым победителем ультрамарафона в 1997 году стал гражданин США Эдвард Келли, преодолев только что установленную дистанцию в 3100 миль за 46 дней. 

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