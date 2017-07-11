Стоит ли удалять родинки

Тема онкологии в современном мире весьма актуальна. И обладатели большого количества родинок нередко задумываются над их удалением. Когда же действительно их стоит удалять и чем чревата такая процедура?

Все ли родинки перерождаются в меланому?

Маленькие пятнышки, чаще всего темного цвета, появляются на коже человека практически всю жизнь. Чаще всего провоцирует их образование облучение ультрафиолетом, что бывает у людей, часто пребывающих на солнце в стремлении загореть.

Даже при большом скоплении невусов на теле никто не скажет однозначно, могут ли они переродиться в меланому или останутся в своем состоянии. Именно поэтому дерматологи рекомендуют людям, имеющим сомнительные наросты на коже, регулярно проходить осмотр, чтобы вовремя распознать угрозу.

Своевременная диагностика меланомы позволяет получить успех в лечении в 95 случаях из ста. Но самостоятельное удаление всевозможных родинок, в том числе и народными методами, способно наоборот спровоцировать рост раковых клеток с большим количеством метастаз.

Подозрительные родинки: как они выглядят и что с ними делать?

Чаще всего подозрительными принято называть просто крупные невусы, которые цепляются об одежду. Действительно, постоянный травматизм нежелателен для родинок, и в этом случае поможет клиника Неомед, где их быстро и безболезненно удалят специалисты. Но также поводом получить консультацию должны стать следующие симптомы:

невус появился после наступления половой зрелости и стремительно растет;

края новообразования не имеют четко очерченных границ;

размер темного или светлого пятна больше десяти мм;

кожа на поверхности необычно гладкая, не имеет естественного рельефа;

обычная раньше родинка стала напоминать жемчужину своей глянцевостью и идеальной гладкостью;

раньше на пятне росли волосы и вдруг все выпали;

место постоянно чешется или на участке расположения возникают другие неприятные ощущения и чувство зуда;

поверхность начинает мокнуть, покрывается язвами.

При наличии любого из этих признаков необходима консультация именно онколога. Косметологи могут удалять обычные родинки, которые просто мешают своим обладателям неэстетичностью. Самостоятельные меры по удалению невусов чреваты серьезными последствиями. Так как иногда то, что люди принимают за родинку, может оказаться наростом папилломы, и неправильное удаление спровоцирует только новый бурный рост таких образований.