Возможности современной медицины – от лечения бесплодия до возвращения молодости

Многие люди предпочитают обращаться для лечения разных заболеваний или прохождения диагностики в современные многопрофильные клиники. Это удобно, человек получает весь комплекс услуг в одном месте.

Лечение женского и мужского бесплодия

Многие семьи сталкиваются с невозможностью зачать ребенка. Не стоит отчаиваться, выход всегда можно найти, если обратиться к хорошим специалистам. Лучше пойти к врачам многопрофильной клиники, чтобы каждый из супругов мог пройти комплексное обследование.

Различают два вида бесплодия: первичное и вторичное (в зависимости от того, рожала ли женщина до появления проблем с беременностью). Есть множество причин, которые приводят к женскому бесплодию:

непроходимость маточных труб;

неправильная работа гормональной системы;

несовместимость партнеров и пр.

Причинами мужского бесплодия могут быть инфекционные заболевания, сбои в иммунной системе, травмы половых органов и ряд внешних причин: алкоголь, курение и пр.

Обращайтесь к врачам, имеющим большой опыт в лечении бесплодия. На первом этапе врач проведет консультацию, осмотрит пациента и при необходимости назначит прохождение диагностических процедур.

Лечение можно пройти в клинике Неомед, использующей эффективные методики, позволяя своим пациентам ощутить радость отцовства и материнства.

Планирование беременности и косметология

Многопрофильные клиники специализируются на разных направлениях, включая планирование беременности. Это серьезный шаг, поэтому многие семьи обращаются к специалистам, которые помогают подготовиться к беременности, создавая благоприятные условия для ее течения, устраняя факторы риска.

Таких факторов много – это различные заболевания (сахарный диабет, сбои в работе щитовидной железы, почек и пр.), курение и употребление алкоголя, инфекции и др. Врач консультирует пару, назначает диагностику, выявляет заболевания и факторы риска, назначает эффективное лечение.

В специализированн ой клинике ведут прием опытные урологи и гинекологи, работает собственная лаборатория, чтобы пациенты могли сдавать анализы в одном месте, экономя время.

Еще одно популярное направление – это косметология. Новые технологии позволяют решать самые разные задачи, будь это устранение морщин или лечение заболеваний кожи. Врачи помогают пациентам возвращать молодость, используя разные методики. Многие процедуры проводятся с применением специальных аппаратов: эпиляция, удаление новообразований и пр.