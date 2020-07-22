SiS поддержала S10 Challenges

В соревнованиях на платформе S10 участвуют сотни бегунов из разных точек планеты. Все они соревнуются между собой в различных видах гонок. Запись треков проходит через глобальный сервис Strava. Общий протокол формируется автоматически и анализируется с помощью искусственного интеллекта. Как и на обычных соревнованиях, на каждой гонке математический трибунал изучает точность и правдивость результатов.

Участники S10 Challenges пробежали совершенно разные дистанции от 2 км до полумарафона. Были даже командные онлайн-эстафеты, в которых принимают участие четыре человека. Эстафетной палочки нет, но во время паузы считается каждая секунда.

Победители очередной виртуальной гонки получили ценные призы от SiS (Science in sport), производителя профессионального спортивного питания из Великобритании. На Олимпиаде 2016 года 34 медалиста выступали на гелях SiS.

Все любители бега могут бесплатно зарегистрироваться на платформе S10.run и принять участие в следующих онлайн-забегах. По ссылке вся информация о платформе и следующих гонках – https://s10.run/challenges