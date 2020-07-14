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На платформе S10.run пройдёт онлайн-забег 3+10 км

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© Фото: pixabay.com

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Новая гонка в рамках серии S10 Challenges предлагает пробежать последовательно две дистанции с минимальным перерывом.

Платформа S10.run и S10 Challenges 18-19 июля проведут бесплатный онлайн-забег. На этот раз соревнование будет состоять из двух этапов. Участникам нужно пробежать сначала 3 км, а затем ещё 10 км. Важно, чтобы пауза между гонками не превышала четырёх часов.

Старт в субботу, 18 июля, в 00:00 по мск, окончание – 19 июля в 23:59 по мск. Регистрация по ссылке – https://s10.run/3plus10

После подтверждения участия необходимо настроить сервис Strava на своих гаджетах и включить ручную или автоматическую отправку треков. Полные правила и подробности настройки вот здесь, читайте внимательно – https://s10.run/3plus10

Участвовать в онлайн-забеге может каждый. Соревнование доступно для бегунов в любой точке планеты, нужно лишь учитывать часовые пояса и попасть в окно. Эмоции и адреналин, как на обычных стартах. Главное – соблюдать ограничения эпохи пандемии.

Победители онлайн-забега будут определяться по сумме мест на обеих дистанциях. Все участники получат официальные дипломы и очки общего рейтинга. Рейтинг обновляется каждую неделю. Лучшие бегуны получают подарки, деньги и бесплатные приглашения на спортивные сборы.

Онлайн-гонка учитывает только пол участника. Зато в общем рейтинге дополнительно считается возраст и место в финишном протоколе. Главный вклад в рейтинг вносит прогресс, относительно предыдущих гонок. Соревнования проводятся для измерения прогресса учеников платформы S10.run, сейчас их уже более 6 тыс. человек.

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