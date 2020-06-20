В Сочи 20-28 июля организуют беговой кэмп. Присоединиться может любой желающий

Игорь Матей, выпускник Школы тренеров S10, а также Валерия Суховей, сертифицированный тренер международного уровня по йоге, совместно с платформой S10.run организуют крутой кэмп в Сочи. В программе: горы, море, йога, медитации, самопознание и, конечно же, бег.

Лагерь для взрослых будет в Красной Поляне с 20 по 28 июля 2020. Осталось 12 мест. Кто успеет в последний вагон?

Игорь имеет колоссальный опыт: пробежал Ironman с болезнью Бехтерева, а перед этим резко изменил жизнь и превратился из следователя полиции в марафонца и фотографа.

«Я начал ежедневно бегать перед работой в лесу рядом с домом. Более десяти минут бежать не мог, болело всё тело. Но мне нравилось – я чувствовал себя живым. Первые месяцы, правда, приходилось бегать на обезболивающем. Тогда я читал Мураками и представлял, что бегу не по загаженному лесу Воронежа, а по берегу океана. Уже через шесть месяцев я действительно бежал вдоль берега Индийского океана», – вспоминает Игорь начало своих тренировок.

В Сочи будут проходить ежедневные пробежки, силовые тренировки и постановка техники бега с Игорем Матеем. В кэмпе будут проводиться занятия по системе Дизайн Человека и лекции по самопознанию от Фёдора Нестерова, а также ежедневная кундалини йога и практика медитации вместе с Валерией Суховей.

«Для меня самое важное в работе тренера – это возможность помочь человеку. Я могу увидеть его проблему и помочь преодолеть её быстрее, чем он это сделает сам», – говорит Игорь.

Стоимость кэмпа 45 000₽ (спортинвентарь, проживание и трёхразовое питание). Пишите, в общем, Игорю в инстаграме, он очень ждёт любых ваших вопросов о беговом кэмпе – https://www.instagram.com/igormatey/