Онлайн-забег ЭФКО: 21,1 км без соперников, зрителей и вспышек фотоаппаратов

Старт, которого так не хватало

Прошедшие выходные выдались жаркими для большинства российских регионов. Но в эпоху пандемии и запретов ни у кого нет возможности провести какое-либо мероприятие. Тем не менее почти 700 человек нашли себе небольшой пустой участок дороги, на котором пробежали 21,1 км. Не видя соперников и не зная результаты остальных участников, но они это сделали с большим удовольствием.

6-7 июня на платформе S10.run прошёл полумарафон, который организовал один из лидеров российского агропромышленного комплекса компания ЭФКО. Принять участие в уникальном онлайн-забеге мог любой желающий, вне зависимости от уровня подготовки. Победителей ждали отличные кроссовки, а призёров – сертификаты на спортивную экипировку.

«Это мой первый подобный опыт. Вживую бегать проще – можно отсидеться за спинами. Тут же борьба происходит от начала и до самого конца. Работаешь сам на себя и терпишь на протяжении всей дистанции. Ощущения от забега самые позитивные. Получился настоящий старт, которого так не хватало», – поделился эмоциями от полумарафона Иван Бирюзов.

Фото: Instagram / @ivanbiriuz

Бег и новая работа

Идея организовать подобное мероприятие появилась у совладельца ГК «ЭФКО» Сергея Иванова и основателя платформы S10.run Юрия Строфилова после совместного полумарафона в Египте. Правда, тогда ни один из них не мог подумать, что будущий забег пройдёт в совершенно новом формате – онлайн.

Агропромышленная компания ставила себе дополнительную цель – найти новые кадры для работы в ЭФКО. В холдинге считают, что бегуны обладают эксклюзивными человеческими качествами. Исполнительный директор уверен, что бегуны – очень ответственные люди. Они отличаются от среднестатистических работников тем, что имеют свою точку зрения и умеют её отстаивать. По словам Сергея Иванова, ему уже пришло несколько интересных резюме, и он начал общаться с авторами.

Среди победителей и призёров полумарафона оказалось много спортсменов, которым сейчас очень не хватает соревнований. Им тоже новый формат пришёлся по душе.

«Я долго думала насчёт маршрута, искала более-менее «ровную» трассу. В итоге нашла участок длиной 4 км. Вот так туда и обратно бегала. Результат планировала 1:20, но немного не хватило скорости. Всё-равно считаю, что опыт хороший, так как сама бы я не решилась просто пробежать. На онлайн-забеге и мотивация другая – это заставило где-то потерпеть, где-то посмотреть на свою готовность», – рассказала Ольга Тарантинова.

Фото: Instagram / @olgatarantinova

Плюс 70 тыс. рублей

Среди женщин первое место заняла Алла Сидорова из Мытищ с результатом 1:19.25. Девушка рассказала, что впервые участвовала в подобном онлайн-пробеге. Она бегала по велодорожке общей длиной 9 км туда-обратно. На втором месте с секундным отставанием финишировала Карина Хельман-Сороченкова из Латвии. Третье место заняла Юлия Рыжанкова из Белгорода с результатом 1:20.22.

«Когда я стартовала, первую строку занимала участница с результатом 1:25. Я рассчитывала бежать из 1:21, начать в темпе по 3,50 на км, а там уже постепенно добавлять. Но когда уже добежала, увидела, что всё поменялось, и лидером стала девушка с результатом 1:19.26. Посчитала, что моего результата совсем чуть-чуть не хватит для победы. Было обидно. Придя домой, я уже с полной уверенностью была готова ко второму месту. Но после того, как система обработала мой результат, убрав лишние метры, оказалось, что я первая с отрывом в одну секунду. Тогда я ощутила непередаваемые эмоции», – поделилась Алла Сидорова.

Фото: из личного архива Аллы Сидоровой

У мужчин финиш вышел не таким напряжённым, но зато очень быстрым. Первое место занял Дмитрий Серёгин из Риги. Он пробежал онлайн-полумарафон с результатом 1:05.02. Помимо новых кроссовок, ему достался специальный приз размером 70 тыс. рублей как самому быстрому бегуну, который пробежал дистанцию быстрее 70 минут. По словам Дмитрия, онлайн-забег «Эфко», конечно, отличается от привычных соревнований: не видно соперников, не понимаешь, к чему готовиться, а главное – к кому готовиться.

Второе место у мужчин занял Сергей Попов из Воронежа с результатом 1:08.05. Третье место у Алексея Пагнуева из Ревды (Свердловская область), его результат – 1:11.45.

«Даже перед онлайн-стартом у меня было волнение. Может быть, на драйве пробежал даже быстрее, чем планировал. В итоге показал своё лучшее время в этом году. Уверен, что соревнование удалось», – резюмировал Дмитрий Серёгин.