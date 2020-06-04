Забег «Белая ночь 2020» пройдёт 20-21 июня в онлайн-формате

V ежегодный забег «Белая ночь» в 2020 году будет проходить в онлайн-формате на платформе S10.run. В традиционной ночной гонке по Финскому заливу в этом году можно принять участие из любой точки планеты. Соревнование пройдёт с 00:00 20 июня до в 23:59 21 июня по московскому времени.

Для участников на выбор предусмотрены дистанции в 10 км и 20 км, которые можно преодолеть бегом или скандинавской ходьбой. Традиционно в этом году пройдёт и пижамный забег на 2 км. Для самых быстрых в каждой номинации приготовлены кубки и ценные призы.

В необычный год, пока все оффлайн-мероприятия запрещены, организаторы приготовили дополнительные номинации: Whitenight runner (для самого быстрого бегуна, стартовавшего в Белую ночь с 22:26:41 20 июня до 03:37:08 21 июня), Oldest runner (для самого взрослого на дистанции), Youngest runner (для самого молодого бегуна), Furthest runner (для самого удалённого от Петербурга участника).

В честь пробега «Белая ночь 2020» пройдёт пижамная вечеринка. 20 июня в 20:00 по мск в Zoom будут зажигательный ведущий, танцы в пижамах, конкурсы и подарки. Торжественное награждение победителей в этот раз пройдёт тоже в Zoom – 23 июня в 20:00 по мск.

Стоимость участия в основном забеге – 1500 рублей. Каждый участник получит медаль финишера, стартовый номер и диплом участника, всё с доставкой. Участие в пижамном забеге стоит 500 рублей. Сюда входит фирменный брелок и диплом участника, тоже с доставкой.

Все зарегистрировавшиеся на ночной трейл «Белая ночь 2020» до 28 мая, могут участвовать в онлайн-забеге без доплат, либо перенести свой слот на следующий трейл «Белая ночь 2021», который состоится 19-20 июня 2021 года. Решение нужно сообщить на почту mukhina@spbnews.ru.

Все подробности, регистрация и полные правила участия в эпоху ковида на официальном сайте http://whitenight.run/online

В этом году бежать придётся в одиночку вне общественных мест, соблюдая региональные и федеральные ограничения режима самоизоляции. Но, возможно, поучаствовать в таком необычном событии выпадает только один раз в жизни.