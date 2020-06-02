Полумарафон «Эфко» пройдёт в онлайне 6-7 июня

«Эфко» организует 6-7 июня уникальный полумарафон. Онлайн-забег на 21,1 км доступен всем желающим. Победители среди мужчин и женщин получат новые кроссовки, а также почёт и уважение бегового сообщества. За второе и третье место приготовлены сертификаты на спортивную экипировку.

Пробежать дистанцию можно в любой точке планеты, где разрешено бегать. Нужно лишь зарегистрироваться на платформе S10.run и настроить смартфон или спортивные часы на передачу данных на сервис Strava. Дальше остаётся только подтвердить участие в текущем забеге на главной странице площадки. Это нужно успеть сделать до открытия стартового окна.

Старт онлайн-пробега – 6 июня в 00:00, закрытие – 7 июня в 23:59 по московскому времени. Дистанция – 21,1 км. Стартовый и финишный протоколы формируются автоматически, вам нужно только выбрать удобное время и место для старта. Самому вносить данные никуда не надо.

Онлайн-полумарафон «Эфко» пройдёт в рамках серии Underground Challenge. За каждый забег присуждаются очки. По итогу серии будет составлен отдельный рейтинг. Главный вклад в рейтинг вносит прогресс, относительно предыдущих гонок.

Подробные правила пробега и регистрация по ссылке https://s10.run/efko Это поможет избежать каких-либо ошибок с регистрацией и участием.

Для подготовки к старту в инстаграме S10.run ежедневно в прямом эфире проводятся тренировки с профессионалами команды «Эфко».

Самое главное: пока действуют ограничения из-за пандемии, необходимо соблюдать локальные и федеральные законодательные акты о запрете посещения общественных мест. Не бегайте в парках и других общественных местах, если это запрещено. Не собирайтесь группами, если это запрещено.