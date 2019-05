Пиво – подходящий напиток для бегуна?

Казалось бы, нет более несовместимых вещей, чем ЗОЖ и алкоголь. Однако многие бегуны, триатлеты и велосипедисты не прочь пропустить стаканчик-другой пива или пару бокалов вина. И если с вином более-менее понятно (антиоксиданты, легкий успокоительный эффект), то причем здесь пиво? А вместе с тем количество локальных забегов по всему миру, спонсируемых пивными производителями, растет год от года. На больших и известных марафонах после финиша вам предлагают выпить пива. Так что же получается, пиво и бег совместимы? Давайте разбираться.

Профессор Мануэль Кастильо с факультета медицины Университета Гранады в своем исследовании предложил 16 участникам бежать на дорожке в течение часа. Чтобы бег был более интересным, температура в комнате была поднята до 35 ± 1 °C, а влажность была 60 ± 2%. Всем бегунам предложили выпивать воду или 660 мл пива (4,5% алкоголя). В результате было отмечено, что умеренное количество выпитого пива не нарушило процесс восстановления спортсменов. Ну а если учесть то, что пиво может немного уменьшить болезненные ощущения в мышцах и даже продлить знаменитую «эйфорию бегуна» (особенно пиво, полученное после финиша), то становится понятно, почему многие атлеты неравнодушны к этому напитку.

Все ли пиво одинаково хорошо для бегуна? На этот вопрос постарались ответить исследователи из австралийского Университета Гриффита. Работа, опубликованная в The International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism, имела целью развить тезис о том, что пиво не вредно для бегунов, а также сравнить разные его сорта. Участники эксперимента интенсивно тренировались, так чтобы потерять примерно 2% от массы тела. После этого им предложили 4 способа восстановления водного баланса: светлое пиво (2,3% алкоголя), светлое пиво с добавлением соли, «стандартное» пиво (4,8% алкоголя) или «стандартное» пиво с солью. Добавление соли было обусловлено желанием возместить потерянные во время тренировки электролиты. Исследователи обнаружили, что светлое пиво с солью обеспечило максимальный эффект в плане восстановления, а также предотвратило развитие дальнейшего обезвоживания, которое характерно для более крепких сортов пива.

Что касается безалкогольного пива, оно может быть приемлемой альтернативой для яростных приверженцев ЗОЖ, не желающих употреблять какой-либо алкоголь. В исследовании 2001 года в журнале Medicine & Science in Sports & Exercise бегуны, выпивавшие 2–3 пинты безалкогольного пива после бега как в процессе подготовки к марафону, так и после него, реже страдали от заболеваний верхних дыхательных путей по сравнению с теми, кто не пил пива. Исследователи соотносят этот эффект с наличием в пиве, даже безалкогольном, полифенолов.

Исследование, опубликованное в 2016 году в журнале Nutrients, сравнивало эффективность безалкогольного, алкогольного пива и воды, выпитых до тренировки, в отношении поддержания водно-электролитного гомеостаза после тренировки. Авторы показали, что безалкогольное пиво, выпитое до тренировки, способно поддерживать электролитный гомеостаз в ходе тренинга. Алкогольное пиво снижало содержание натрия в крови и повышало калий, что могло негативно отразиться на производительности в ходе тренировки. Ну а выпитая до тренировки вода приводила к снижению уровня натрия в крови, что также влияет на результативность спортсмена.

Есть ли еще плюсы у пива, кроме перечисленных выше?

Пиво богато антиоксидантами. Ячмень и хмель, используемые при производстве пива, содержат флавоноиды, которые помогают бороться с окислительным стрессом в организме. Антиоксиданты играют ключевую роль в восстановлении и поддержании здоровья, и в пиве (особенно темном) их столько же, сколько в вине.

В пиве есть витамины группы В. Пивной солод содержит ниацин, фолаты, рибофлавин, витамин B6, витамин B12. Витамины группы В важны для поддержания метаболизма, а также помогают организму перерабатывать еду в топливо. Рибофлавин, например, играет ключевую роль в продукции эритроцитов (красных кровяных телец). Эритроциты крайне важны для бегунов, так как гемоглобин, содержащийся в них, является основным переносчиком кислорода к тканям. Ниацин способствует поддержанию адекватного уровня «хорошего» холестерина (ЛПВП). Витамин B6 помогает в продукции и регуляции гормонов сна, включая мелатонин и серотонин. Мы же все помним, что хороший сон – самая важная часть качественного восстановления?

Пиво укрепляет кости. Исследования обнаружили, что пиво может способствовать укреплению костной ткани, особенно у женщин, более склонных к остеопорозу. И здесь также играет роль комплекс витаминов группы В и этанол, содержащийся в пиве и препятствующий разрушению костной ткани. Но и это еще не все. Кремний, содержащийся в пиве, важен для формирования новой костной ткани.

Пиво – способ социализации. Популярность бега отчасти обусловлена как психологической разгрузкой, так и возможностью вступить в какой-либо клуб, где можно не только пробежаться, но и весело провести время за пинтой-другой пива.

Есть ли у пива недостатки? Безусловно.

Алкоголь – мочегонное, это означает, что чрезмерное употребление пива может привести к обезвоживанию. Чем выше процент содержания алкоголя в пиве, тем больше обезвоживающий эффект. Для того, чтобы подобное не случилось с вами, возьмите за правило выпивать стакан воды на каждый бокал пива.

Кроме этого, пиво содержит достаточно большое количество калорий (около 160–200 на каждые 350 мл), поэтому чрезмерное употребление чревато не только срывом тренировочного процесса, но и поступлением «незапланированных» калорий и набором веса.

Безусловно, пиво нельзя назвать идеальным напитком для бегуна, однако оно обладает целым спектром полезных свойств, помогая восстанавливаться и даже поддерживать здоровье спортсмена. Недаром на Олимпийские игры в Пхенчхане сборная Германии привезла 3,5 тысячи литров безалкогольного пива. Помните, что умеренность во всем, включая, безусловно, и любовь к пиву, – залог вашего успеха, качественного восстановления и хорошего настроения!

Источник: https://newrunners.ru/mag/pivo-podkhodyashchiy-napitok-dlya-beguna/