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Специалисты подсказали россиянам, как начать нормально спать после праздников

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© Фото: pixabay.com

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Новогодние каникулы сбили режим многих наших сограждан.

Многие россияне перестали спать по режиму, однако перед выходом на работу его можно попробовать восстановить. Сомнолог Михаил Полуэктов раскрыл способы восстановить режим, сообщает агентство «Москва».

Специалист отметил, что точных рекомендаций по этому вопросу нет.

Можно попробовать "обмануть" организм. Например, встать пораньше, несмотря на нежелание это делать. Зато к вечеру организм утомится и возникнет желание лечь пораньше.

Организм хорошо подстраивается под новый режим даже в результате одной ночи ограниченного сна, уточнил Полуэктов.

Отметим, что в этом году новогодние каникулы длились 10 дней. 11 января россияне возвращаются в рабочий режим.

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