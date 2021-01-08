Врач рассказал об обманчивой боли при переедании оливье

Неожиданная боль в животе может быть признаком не только переедания салатов в новогоднии праздники, но и о различных заболеваниях. Об этом, как передает "Пятый канал", рассказал глава кафедры гастроэнтерологии и гепотологии СПбГУ Андрей Барановский.

Он призвал всех, испытавших сильную внезапную боль немедленно вызвать скорую помощь. Такие боли могут свидетельствовать о панкреатите или холецистите. Еще одним признаком "плохой" боли служит отсутствие реакции организма на лекарства - например, спазмолитики.

Особо внимательными стоит быть людям с хроническими заболеваниями. Лучше всего избегать алкогольных и пищевых перезагрузок, считает Барановский.

По его словам, наиболее опасны те боли, которые случаются при голоде и по ночам, а заглушить из можно только едой, водой или лекарствами. Рвота с черными вкраплениями и сильная боль могут сигназилировать о возможном желудочном кровотечении.

Самое главное, отметил специалист, не заниматься в таких случаях самолечением.