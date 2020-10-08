Специалисты рассказали, как правильно варить картофель

Люди, начиная варить картошку в холодной воде, допускают страшную ошибку. Как сообщается на польском портале Wirtualna Polska, при такой технологии варки картофель теряет значительную часть питательных веществ.

Гораздо полезнее опускать сырой картофель в кипящую воду и солить уже после того, как он станет мягким.

Молодой картофель требует варки в течение максимум 20 минут, а старый - неочищенный - то же время, но в мундире он сохранит полезные вещества.

Чтобы получить пюре, нужно нарезать картофель на кубики.

Этот древний продукт является источником витамина С, магния, железа, йода, кальция и других веществ.