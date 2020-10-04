Китайские эксперты назвали идеальный способ варки яиц

Избежать появления неприятного привкуса у сваренных яиц можно, выдержав их в воде перед варкой. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на китайские СМИ.

Большинство людей кладут яйца в воду и сразу кипятит её. Это может привести к испорченному вкусу, а также прилипшей к белку скорлупе. Эксперты советуют на 10 минут положить яйца в холодную воду и только потом ставить на плиту.

После варки яйца нужно снова подержать в холодной воде - это поможет легкой очистке. А вкус продукта сохранится нежным.

Также эксперты сообщили, как узнать, хороший ли продукт вы покупаете в магазине. Помимо проверки даты изготовления, сырое яйцо нужно потрясти. Если вы услышите посторонние звуки при этом, то яйцо несвежее. Свежее не будет издавать звуков при легкой тряске.